Даниэль Грассль не выступит на турнире Nebelhorn Trophy

Итальянский фигурист Даниэль Грассль снялся с турнира Nebelhorn Trophy.

Соревнования пройдут в Оберстдорфе с 20 по 23 сентября.

Грассль был заявлен, однако сейчас его имя исчезло из списков. До этого он пропустил турнир Lombardia Trophy.

В начале сентября стало известно, что Грассль нарушил антидопинговые правила – он допустил три пропуска допинг-тестов.

Ранее фигурист объявил, что покинул группу Этери Тутберидзе, где тренировался с января, и вернулся в Италию.

Итальянский ученик Тутберидзе влип из-за пропуска трех допинг-тестов. Как это возможно?

Грассль о пропуске допинг-тестов: «Эта новость – неправда: я все еще катаюсь, если бы меня дисквалифицировали, я не смог бы этого делать»