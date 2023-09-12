Даниэль Грассль не выступит на турнире Nebelhorn Trophy

Теги Nebelhorn Trophy сборная Италии мужское катание Даниэль Грассль Фигурное катание

Итальянский фигурист Даниэль Грассль снялся с турнира Nebelhorn Trophy.

Соревнования пройдут в Оберстдорфе с 20 по 23 сентября.

Грассль был заявлен, однако сейчас его имя исчезло из списков. До этого он пропустил турнир Lombardia Trophy. 

В начале сентября стало известно, что Грассль нарушил антидопинговые правила – он допустил три пропуска допинг-тестов.  

Ранее фигурист объявил, что покинул группу Этери Тутберидзе, где тренировался с января, и вернулся в Италию.

Итальянский ученик Тутберидзе влип из-за пропуска трех допинг-тестов. Как это возможно?

Грассль о пропуске допинг-тестов: «Эта новость – неправда: я все еще катаюсь, если бы меня дисквалифицировали, я не смог бы этого делать»

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3 комментария

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Наталья Карлова
как то печально... хотелось бы увидеть фигуриста
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Katerina Sunny
Да теперь бы понять, почему получил три флажка. Если это причина возможной дисквалификации.
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