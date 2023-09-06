Татьяна Тарасова: «Я даже довольна, что Грассль ушел. Тутберидзе свободнее станет»
Татьяна Тарасова довольна уходом Даниэля Грассля из группы Этери Тутберидзе.
Сегодня стало известно, что итальянский фигурист пропустил три допинг-теста в течение 12 месяцев.
«Фигуристы приходят и уходят. Тутберидзе свободнее станет, я даже довольна, что он ушел», – сказала заслуженный тренер СССР.
Итальянский ученик Тутберидзе влип из-за пропуска трех допинг-тестов. Как это возможно?
Ну надо же иметь уважение к возрасту, ей-богу... Ягудину пора вмешаться и остановить эту вакханалию.
А если серьезно, учитывая возраст и здоровье, ТАТ не надо уже, наверное, давать публичные комментарии.
Роднина, Губер, ТАТ, Тина и т.д
Конечно как я могу запретить или разрешить, кто я такой, НО! интересно кто берёт интервью
Чему радуется, не пойму я
Эх, не жалеют журналисты великого некогда тренера. Хватит ей звонить по 10 раз по одному и тому же вопросу
Вот бы все они разом ушли невелика потеря.
ТАТ будет жить в своем воображении