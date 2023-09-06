Татьяна Тарасова довольна уходом Даниэля Грассля из группы Этери Тутберидзе.

Сегодня стало известно, что итальянский фигурист пропустил три допинг-теста в течение 12 месяцев.

«Фигуристы приходят и уходят. Тутберидзе свободнее станет, я даже довольна, что он ушел», – сказала заслуженный тренер СССР.

Итальянский ученик Тутберидзе влип из-за пропуска трех допинг-тестов. Как это возможно?