Татьяна Тарасова: «Я даже довольна, что Грассль ушел. Тутберидзе свободнее станет»

Теги Татьяна Тарасова сборная Италии мужское катание Этери Тутберидзе Даниэль Грассль Фигурное катание

Татьяна Тарасова довольна уходом Даниэля Грассля из группы Этери Тутберидзе.

Сегодня стало известно, что итальянский фигурист пропустил три допинг-теста в течение 12 месяцев.

«Фигуристы приходят и уходят. Тутберидзе свободнее станет, я даже довольна, что он ушел», – сказала заслуженный тренер СССР.

Итальянский ученик Тутберидзе влип из-за пропуска трех допинг-тестов. Как это возможно?

Материалы по теме

29 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Анна Лисина
Господи, кто нибудь скажите близким Тарасовой, чтобы они удалили номера журналистов и антиспам ей поставили в телефон.
+41
-3
+38
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Olga.t
Из Тарасовой журналисты просто шута делают.
Ну надо же иметь уважение к возрасту, ей-богу... Ягудину пора вмешаться и остановить эту вакханалию.
+23
-3
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
chespo
То есть, чем больше фигуристов уходит, тем свободнее становится тренер, и тем довольнее ТАТ )))
А если серьезно, учитывая возраст и здоровье, ТАТ не надо уже, наверное, давать публичные комментарии.
+16
0
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Barsa! bolshe chem klub
мне очень интересно, кто берёт интервью у подобных индивидуумов.
Роднина, Губер, ТАТ, Тина и т.д
Конечно как я могу запретить или разрешить, кто я такой, НО! интересно кто берёт интервью
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Татьяна Вересова
Ответ Zbra
Freedom’s just another word for nothing left to lose!
Я не согласна с тем, что ТШТ ничего не потерял с уходом Грассля. Это сильный спортсмен. Морис закончил, Грассль ушел. Остаётся только Егадзе, но уровень несопоставим, конечно
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Татьяна Вересова
Так он не бесплатно тренировался, станет не только свободнее, но и доход уменьшится. И повод приехать на международные старты с ещё одним спортсменом ручкой помахал. И возможность стать успешным тренером взрослого спортсмена -мужчины тоже.
Чему радуется, не пойму я
+14
-5
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ирина Ларина
Ответ Анна Лисина
Господи, кто нибудь скажите близким Тарасовой, чтобы они удалили номера журналистов и антиспам ей поставили в телефон.
Я думаю, это ее основной заработок сейчас. И эта вера мне дает почти спокойно относиться к ее высказываниям.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Оксана Иванова
Пугачева фигурного катания.
+9
-4
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алеся Ткаченко
По этой логике Грасслю изначально приходить не надо было
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
The Grey
Как будто Этери из под палки заставляли тренировать Грассля. Ушел и ушел.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Anna Stefan
И чего это она так довольна?🤔
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Gemma157
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Если Грассль такая обуза, то зачем же вообще его приняли?
Эх, не жалеют журналисты великого некогда тренера. Хватит ей звонить по 10 раз по одному и тому же вопросу
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лека-Лека
Похоже, ТАТ вообще все фигуристы по жизни мешают.
Вот бы все они разом ушли невелика потеря.
ТАТ будет жить в своем воображении
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Татьяна Вересова
Зелен виноград
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tatiana Klm
Не надо было и брать, раз так сильно занята
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тайга86
Чё к чему...ТАТ с таким энтузиазмом последнее время раздаёт комментарии, но забывает видимо, что надо элементарно быть в теме, а не просто ляпнуть хоть что-то.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Black&White
Ну как бы он занимал место какого-то российского фигуриста/фигуристки, да еще и так облажался в тестами. Ну некоторых ничему жизнь не учит.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Док Аксель
Раз ТАТа довольна поэтому поводу, то может спать спокойно. Есть ещё темы и вопросы, по которым спортсрушники ей не звонили ?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kareglazaya
Тарасова явно не до конца осознает смысл своих слов. Пора уже перестать ей звонить - незачем ее позорить.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Шульгин
Такое чувство что она под серьезными лекарствами и у нее меняется постоянно настроение. Хватит уже больному человеку звонить постоянно.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Zbra
Ответ Татьяна Вересова
Так он не бесплатно тренировался, станет не только свободнее, но и доход уменьшится. И повод приехать на международные старты с ещё одним спортсменом ручкой помахал. И возможность стать успешным тренером взрослого спортсмена -мужчины тоже. Чему радуется, не пойму я
Freedom’s just another word for nothing left to lose!
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Загимед
Ответ Barsa! bolshe chem klub
мне очень интересно, кто берёт интервью у подобных индивидуумов. Роднина, Губер, ТАТ, Тина и т.д Конечно как я могу запретить или разрешить, кто я такой, НО! интересно кто берёт интервью
Тина - это собачка Трусовой?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ваша Фантазия
🤦‍♀️
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий