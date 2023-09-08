Александр Энберт: «Грасслю светит дисквалификация от года до двух – находиться в Москве нецелесообразно»

Фигурист Александр Энберт высказался об уходе Даниэля Грассля из группы Тутберидзе.

«Я читал, что у него три флажка из-за допинг-тестирования. Ему светит дисквалификация от года до двух, и находиться в Москве, будучи дисквалифицированным, нецелесообразно.

Мог ли он уйти из-за давления в команде? Я сам не катался у Этери Георгиевны и не видел, как у нее катался . Я не видел, как он тренируется, как у него здесь проходили тренировки.

Можно, конечно, предполагать что угодно, но я не особо читал западную спортивную прессу. Не знаю, сильное ли было давление.

Спортивная семья с пониманием относится к смене тренера. Даже когда мы в нейтральном статусе ездили на Олимпийские игры 2018 года, все спортсмены к этому спокойно относились, понимали, что все друг друга знают, и вне катка – друзья. Внутри нашего спортивного братства какого-то давления не ощущалось, оно было, скорее, политическое.

Не знаю, насколько оно сейчас мешало Грасслю. Об этом можно было бы судить, если бы я слышал, как кто-то оценивает поступок Грассля», – сказала серебряный призер Олимпиады-2018 в команде.

Итальянский ученик Тутберидзе влип из-за пропуска трех допинг-тестов. Как это возможно?