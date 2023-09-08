Александр Энберт: «Грасслю светит дисквалификация от года до двух – находиться в Москве нецелесообразно»
Фигурист Александр Энберт высказался об уходе Даниэля Грассля из группы Тутберидзе.
«Я читал, что у него три флажка из-за допинг-тестирования. Ему светит дисквалификация от года до двух, и находиться в Москве, будучи дисквалифицированным, нецелесообразно.
Мог ли он уйти из-за давления в команде? Я сам не катался у Этери Георгиевны и не видел, как у нее катался Даниэль. Я не видел, как он тренируется, как у него здесь проходили тренировки.
Можно, конечно, предполагать что угодно, но я не особо читал западную спортивную прессу. Не знаю, сильное ли было давление.
Спортивная семья с пониманием относится к смене тренера. Даже когда мы в нейтральном статусе ездили на Олимпийские игры 2018 года, все спортсмены к этому спокойно относились, понимали, что все друг друга знают, и вне катка – друзья. Внутри нашего спортивного братства какого-то давления не ощущалось, оно было, скорее, политическое.
Не знаю, насколько оно сейчас мешало Грасслю. Об этом можно было бы судить, если бы я слышал, как кто-то оценивает поступок Грассля», – сказала серебряный призер Олимпиады-2018 в команде.
Итальянский ученик Тутберидзе влип из-за пропуска трех допинг-тестов. Как это возможно?
Что касается парня, не думаю, что это все случайно. В его возрасте люди до автоматизма выполняют определенные команды, и пропуск трех тестирований - это как отказ диабетика от принятия инсулина во время приступа. Глупо и мучительно.