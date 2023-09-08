Александр Энберт: «Грасслю светит дисквалификация от года до двух – находиться в Москве нецелесообразно»

Теги допинг Александр Энберт сборная Италии мужское катание Этери Тутберидзе Даниэль Грассль Фигурное катание

Фигурист Александр Энберт высказался об уходе Даниэля Грассля из группы Тутберидзе.

«Я читал, что у него три флажка из-за допинг-тестирования. Ему светит дисквалификация от года до двух, и находиться в Москве, будучи дисквалифицированным, нецелесообразно.

Мог ли он уйти из-за давления в команде? Я сам не катался у Этери Георгиевны и не видел, как у нее катался Даниэль. Я не видел, как он тренируется, как у него здесь проходили тренировки.

Можно, конечно, предполагать что угодно, но я не особо читал западную спортивную прессу. Не знаю, сильное ли было давление.

Спортивная семья с пониманием относится к смене тренера. Даже когда мы в нейтральном статусе ездили на Олимпийские игры 2018 года, все спортсмены к этому спокойно относились, понимали, что все друг друга знают, и вне катка – друзья. Внутри нашего спортивного братства какого-то давления не ощущалось, оно было, скорее, политическое.

Не знаю, насколько оно сейчас мешало Грасслю. Об этом можно было бы судить, если бы я слышал, как кто-то оценивает поступок Грассля», – сказала серебряный призер Олимпиады-2018 в команде.

Итальянский ученик Тутберидзе влип из-за пропуска трех допинг-тестов. Как это возможно?

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28 комментариев

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Леди Брэкнелл
Ничего не знает и не понимает, но наговорил на целую простыню.
+17
-3
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Лия Романова
«спортивная семья с пониманием относится к смене тренера»…. аж глаз дернулся))))) спортсмены может и да, а вот бомонд
+15
-2
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Mari Gams
Странная история , парень взрослый , как он мог пропустить три теста подряд ? Ну , один пропустил , не увидел , забыл , можно причину найти , но три ((( сложно понять , а главное смогут ли простить
+14
-1
+13
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lyubov61
Ответ Anneta28
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Да уж, услужил, так услужил парень.
+17
-4
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Елена Спирина
Какая-то непонятная ситуация
+9
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Anna
Ответ Anneta28
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Парень подставил не только себя, но и окружение. Надеюсь, ему стыдно
+8
-1
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Alex1104
Ответ Е...С
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Пропуск - всегда вина самого спортсмена.
+10
-5
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Alex1104
Ответ Лия Романова
«спортивная семья с пониманием относится к смене тренера»…. аж глаз дернулся))))) спортсмены может и да, а вот бомонд
А какое отношение имеет "бомонд" к спортивной семье?
+6
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Владислава Крюкова
Ответ AllaS
За весь весенне летний период , как рассказал сам Грассль он был в США достаточно долго, в Италии и только в конце июня прибыл в Россию . Каждый фигурист имеет доступ к системе и обязан указывать место прибывания . Итальянское допинг агенство ждёт объяснений от Даниэля за пропуски тестов. Только тогда будет ясность в какие временные промежутки его не находили по месту нахождения офицеры.
Мутная история какая-то. Даниэль с середине августа в Италии. Агенство почти месяц ждет объяснений? И тренеров он уже сменил. Новые тренера не узнавали и не смотрели что у него в Адамс?
+7
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Allairina
Непонятно, каким образом Грассль пропустил целых 3 теста? О чем он думал? Взрослый спортсмен... Теперь накажут его, точно.
+3
0
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N-fox
Какое еще давление в команде, что за вопросы у этого журналиста! А вообще ощущение, что Даниэля тупо подставили. Проучили за поездку в Россию.
+13
-10
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Е...С
Ответ Алеся Ткаченко
По Валиевой пока еще ничего неизвестно,а Даник уже от ЭТ свалил.Но дисквал скорее всего ему влепят
Наверное, его попросили поскорее уехать.
+8
-6
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Алеся Ткаченко
Ответ N-fox
Прямо как у Плющенко. Но, надеюсь, что у Этери будет на одного меньше, и Ками оправдают.
У Плюща один дисквал,у Кисель за фуросемид.
+2
0
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Валерия Иванова
Ответ Mari Gams
Странная история , парень взрослый , как он мог пропустить три теста подряд ? Ну , один пропустил , не увидел , забыл , можно причину найти , но три ((( сложно понять , а главное смогут ли простить
Так да, это как с Лысенко в легкой атлетике, причем после 2го вроде РУСАДА звонило и предупреждало, интересно звонило ли Грасслю итальянское агентство?
+2
0
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Алеся Ткаченко
Ответ Е...С
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По Валиевой пока еще ничего неизвестно,а Даник уже от ЭТ свалил.Но дисквал скорее всего ему влепят
+5
-4
+1
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Anna
Ответ Mari Gams
Странная история , парень взрослый , как он мог пропустить три теста подряд ? Ну , один пропустил , не увидел , забыл , можно причину найти , но три ((( сложно понять , а главное смогут ли простить
Там вроде бы не подряд 3 флажка, а за год, но может я неправильно поняла, поясните, кто знает точно
+1
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Алеся Ткаченко
Ответ Amneris
Это еще один показательный пример Тутберидзе. Не понимаю, что у этой женщины вообще в голове. После кейса с Камилой, вне зависимости от степени вовлеченности и вины, она должна была каждого своего спортсмена дергать по каждой проверке и смотреть все протоколы ADAMS. Если что-то не так - сразу бить в колокола. И, с учетом бэкграунда, это было бы абсолютно нормальным поведением человека, который недавно уже попался. Что касается парня, не думаю, что это все случайно. В его возрасте люди до автоматизма выполняют определенные команды, и пропуск трех тестирований - это как отказ диабетика от принятия инсулина во время приступа. Глупо и мучительно.
Он уже ответил,что не знал про пропуски,у менеджера пошел уточнять.До сих пор уточняет)
+1
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AllaS
За весь весенне летний период , как рассказал сам Грассль он был в США достаточно долго, в Италии и только в конце июня прибыл в Россию . Каждый фигурист имеет доступ к системе и обязан указывать место прибывания . Итальянское допинг агенство ждёт объяснений от Даниэля за пропуски тестов. Только тогда будет ясность в какие временные промежутки его не находили по месту нахождения офицеры.
+4
-4
0
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Владислава Крюкова
Ответ Anna
Там вроде бы не подряд 3 флажка, а за год, но может я неправильно поняла, поясните, кто знает точно
За 12 месяцев три флажка должно быть
+1
-1
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Mari Gams
Ответ Anna
Там вроде бы не подряд 3 флажка, а за год, но может я неправильно поняла, поясните, кто знает точно
Я не имела ввиду , что сегодня - завтра - послезавтра , конечно все происходило определённое время , просто , если он между пропущенными , сдавал бы тесты , то ему бы сообщили , что предыдущий пропущен , а так получается , что три пропустил один за другим
0
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Amneris
Ответ Mari Gams
Странная история , парень взрослый , как он мог пропустить три теста подряд ? Ну , один пропустил , не увидел , забыл , можно причину найти , но три ((( сложно понять , а главное смогут ли простить
Это еще один показательный пример Тутберидзе. Не понимаю, что у этой женщины вообще в голове. После кейса с Камилой, вне зависимости от степени вовлеченности и вины, она должна была каждого своего спортсмена дергать по каждой проверке и смотреть все протоколы ADAMS. Если что-то не так - сразу бить в колокола. И, с учетом бэкграунда, это было бы абсолютно нормальным поведением человека, который недавно уже попался.
Что касается парня, не думаю, что это все случайно. В его возрасте люди до автоматизма выполняют определенные команды, и пропуск трех тестирований - это как отказ диабетика от принятия инсулина во время приступа. Глупо и мучительно.
+2
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Amneris
Ответ Алеся Ткаченко
Он уже ответил,что не знал про пропуски,у менеджера пошел уточнять.До сих пор уточняет)
Это чушь полная (я имею в виду, его ответ). Он - топовый фигурист, один из европейских лидеров ФК на период Олимпийского сезона. Когда люди выходят на такой уровень, у них подобные косяки случайно не происходят. Все неаккуратные и невнимательные отсеиваются на более ранних этапах.
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