Книрим и Фрэйзер лидируют в рейтинге ISU среди пар, Миура и Кихара – 2-е, Тарасова и Морозов – 6-е, Мишина и Галлямов – 8-е

Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал обновленный мировой рейтинг фигуристов. Американцы Алекса Книрим и лидируют среди пар.

Лучшие из россиян Евгения Тарасова и Владимир Морозов – 6-е. Сборная России на данный момент отстранена от международных стартов.

Рейтинг ISU

Пары

1. – Брендон Фрэйзер (США) – 4491

2. – (Япония) – 4464

3. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия) – 3711

4. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия) – 3303

5. Эмили Чан – Спенсер Акира Хоу (США) – 3052

6. – Владимир Морозов (Россия) – 3023

7. Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада) – 2989

8. Анастасия Мишина – Александр Галлямов (Россия) – 2912

9. Вэньцзинь Суй – Цун Хань (Китай) – 2756

10. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский (Россия) – 2279

45. Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев (Россия) – 700...

54. Карина Акопова – Никита Рахманин (Россия) – 500...

54. Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков (Россия) – 500...

58. Наталья Хабибуллина – Илья Княжук (Россия) – 475