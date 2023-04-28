Книрим и Фрэйзер лидируют в рейтинге ISU среди пар, Миура и Кихара – 2-е, Тарасова и Морозов – 6-е, Мишина и Галлямов – 8-е

Теги сборная России ISU сборная Канады сборная США сборная Японии сборная Китая сборная Италии пары Вэньцзинь Суй Цун Хань Евгения Тарасова Владимир Морозов Брендон Фрэйзер Алекса Книрим (Шимека) Рюичи Кихара Никколо Мачии Максим Дешам Филиппо Амброзини Анастасия Мишина Евгений Маликов Роман Плешков Александр Галлямов Александра Бойкова Дмитрий Козловский Ребекка Гиларди Илья Княжук Деанна Стеллато-Дудек Дарья Павлюченко Денис Ходыкин Алина Пепелева Рику Миура Никита Рахманин Ясмина Кадырова Юлия Артемьева Михаил Назарычев Карина Акопова Анастасия Мухортова Дмитрий Евгеньев Екатерина Петушкова Иван Бальченко Наталья Хабибуллина Екатерина Чикмарева Матвей Янченков Сара Конти Эмили Чан Спенсер Акира Хоу Фигурное катание

Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал обновленный мировой рейтинг фигуристов. Американцы Алекса Книрим и Брендон Фрэйзер лидируют среди пар.

Лучшие из россиян Евгения Тарасова и Владимир Морозов – 6-е. Сборная России на данный момент отстранена от международных стартов.

Рейтинг ISU

Пары

1. Алекса Книрим – Брендон Фрэйзер (США) – 4491

2. Рику МиураРюичи Кихара (Япония) – 4464

3. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия) – 3711

4. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия) – 3303

5. Эмили Чан – Спенсер Акира Хоу (США) – 3052

6. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия) – 3023

7. Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада) – 2989

8. Анастасия Мишина – Александр Галлямов (Россия) – 2912

9. Вэньцзинь Суй – Цун Хань (Китай) – 2756

10. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский (Россия) – 2279

45. Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев (Россия) – 700...

54. Карина Акопова – Никита Рахманин (Россия) – 500...

54. Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков (Россия) – 500...

58. Наталья Хабибуллина – Илья Княжук (Россия) – 475

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