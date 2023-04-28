Книрим и Фрэйзер лидируют в рейтинге ISU среди пар, Миура и Кихара – 2-е, Тарасова и Морозов – 6-е, Мишина и Галлямов – 8-е
Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал обновленный мировой рейтинг фигуристов. Американцы Алекса Книрим и Брендон Фрэйзер лидируют среди пар.
Лучшие из россиян Евгения Тарасова и Владимир Морозов – 6-е. Сборная России на данный момент отстранена от международных стартов.
Рейтинг ISU
Пары
1. Алекса Книрим – Брендон Фрэйзер (США) – 4491
2. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония) – 4464
3. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия) – 3711
4. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия) – 3303
5. Эмили Чан – Спенсер Акира Хоу (США) – 3052
6. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия) – 3023
7. Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада) – 2989
8. Анастасия Мишина – Александр Галлямов (Россия) – 2912
9. Вэньцзинь Суй – Цун Хань (Китай) – 2756
10. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский (Россия) – 2279
45. Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев (Россия) – 700...
54. Карина Акопова – Никита Рахманин (Россия) – 500...
54. Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков (Россия) – 500...
58. Наталья Хабибуллина – Илья Княжук (Россия) – 475
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