Бойкова и Козловский, Мишина и Галлямов, Тарасова и Морозов – в составе сборной России в парном катании

Стал известен состав сборной России в парном катании на сезон-2023/24.

Министерство спорта России опубликовало список кандидатов на попадание в команду. В основной состав вошли Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Евгения Тарасова – Владимир Морозов, Ясмина Кадырова – Валерий Колесов, Наталья Хабибуллина – Илья Княжук, Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков.

В резервной команде числятся Юлия Артемьева – Алексей Брюханов, Мария Дыбкова – Алексей Хвалько, Елизавета Осокина – Артем Грицаенко,