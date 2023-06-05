Бойкова и Козловский, Мишина и Галлямов, Тарасова и Морозов – в составе сборной России в парном катании

Теги сборная России пары Министерство спорта России Евгения Тарасова Владимир Морозов Анастасия Мишина Александр Галлямов Валерий Колесов Александра Бойкова Дмитрий Козловский Илья Княжук Алексей Брюханов Ясмина Кадырова Юлия Артемьева Елизавета Осокина Алексей Хвалько Наталья Хабибуллина Артем Грицаенко Екатерина Чикмарева Матвей Янченков Мария Дыбкова Фигурное катание

Стал известен состав сборной России в парном катании на сезон-2023/24.

Министерство спорта России опубликовало список кандидатов на попадание в команду. В основной состав вошли Александра БойковаДмитрий Козловский, Анастасия МишинаАлександр Галлямов, Евгения ТарасоваВладимир Морозов, Ясмина Кадырова – Валерий Колесов, Наталья Хабибуллина – Илья Княжук, Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков.

В резервной команде числятся Юлия Артемьева – Алексей Брюханов, Мария Дыбкова – Алексей Хвалько, Елизавета Осокина – Артем Грицаенко,

Материалы по теме

16 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
umma
ТМ как я понимаю остаются ..я очень рада 👏
+14
-2
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бедоносец
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Светлана Менова
ТМ значит не планируют заканчивать? Интересно.
Ну кто в своём уме с такими грибищами заканчивает?! У них всё только-только начинается.🤦
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Светлана Менова
ТМ значит не планируют заканчивать? Интересно.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дружба11
Строптивцы БеКи-Любим!!!!!!
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MockingBird
"В резервной команде числятся Юлия Артемьева – Михаил Брюханов" - исправьте, пожалуйста. Брюханов - Алексей)
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
unknownman
Ответ umma
ТМ как я понимаю остаются ..я очень рада 👏
Остаться на зарплате в сборной и реально выступать на соревнованиях - две большие разницы
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ostinato
Ответ unknownman
Остаться на зарплате в сборной и реально выступать на соревнованиях - две большие разницы
А ТМ не выступали что ли по-вашему? Прошлый сезон от звонка до звонк провели
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Валерий Петров
Состав сборной объявлен, пора делать обзвон фк-бомонда
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
katerianna
Михаил-обалдеть.(
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
galik55
Очень классная сборная, рада за ХК и ЧЯ.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Додик Аксель
Самый сильный по спортивному принципу состав у парников, который не вызывает вопросов. Между ними будет очень интересная и бескомпромиссная борьба на соревнованиях.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
I. Bryzgalov
Отлично - в отличие от танцев, все лидеры продолжают выступать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Маргарита В Сафронова
Сборная огонь! Конкуренция будет на рпзрыв.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
КакойТыНафигТанкист
Ответ chespo
Если ТМ выйдут в сезон, то кому же достанется самое большое лукошко хрустальных грибов, им или БК, БК ведь именно за этим переходили.
И тренеры у них одни и теже указаны. Тем интереснее.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Anna Vishenka
Ответ КакойТыНафигТанкист
И тренеры у них одни и теже указаны. Тем интереснее.
Единственное отличие в тренерах - у ТМ стоит Тихонов, а у БК - Слюсаренко
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий