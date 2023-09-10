Тарасова о шоу с российскими фигуристами в Китае: «Появляется надежда, что и другие страны будут нуждаться в нашем участии»

Теги Татьяна Тарасова сборная России ледовые шоу Фигурное катание

Татьяна Тарасова надеется, что российские фигуристы выступят не только в Китае.

С 1 по 3 октября в Пекине пройдет ледовое шоу Magic on Ice. Организаторы представили анонс с российскими спортсменами, в том числе с Анной Щербаковой, Алиной Загитовой, Александрой Трусовой, Марком Кондратюком и другими.

«Появляется надежда на то, что и другие страны будут нуждаться в нашем участии, потому что соревнования и шоу с участием россиян будут только интереснее», – сказала заслуженный тренер СССР.

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7 комментариев

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Тайга86
Как-то больше хочется чтобы появилась надежда на участие наших спортсменов в МС, как они были и есть. Шоу это хорошо, но хорошо для организаторов и участников подобных мероприятий. И да, совершенно бы не хотелось, чтобы развлекаловка вытеснила настоящие соревнования.
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Самая цитируемая и вообще недура
Какое унижение это слышать. Лучше б молчала.
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Olga.t
Боже, в какую же бездну сброшен российский спорт. И какое унижение эти слова Тарасовой.
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Татьяна Вересова
Сказки. Никому наши спортсмены сейчас не нужны. Они спокойно себе пилят медали без россиян
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девочкитакиедевочки
// будут нуждаться//????? Старая совсем стала стара. Ладно хоть дозваниваются и нас оповещают что жива и здорова ТАТ
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девочкитакиедевочки
Ответ fewral
Страны Африки?)
Китай вон оказывается так нуждался так нуждался и от нужды решил пригласить на шоу российских спортсменов. Какая следующая страна начнет нуждаться?
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