Тарасова о шоу с российскими фигуристами в Китае: «Появляется надежда, что и другие страны будут нуждаться в нашем участии»

Татьяна Тарасова надеется, что российские фигуристы выступят не только в Китае.

С 1 по 3 октября в Пекине пройдет ледовое шоу Magic on Ice. Организаторы представили анонс с российскими спортсменами, в том числе с Анной Щербаковой, Алиной Загитовой, Александрой Трусовой, Марком Кондратюком и другими.

«Появляется надежда на то, что и другие страны будут нуждаться в нашем участии, потому что соревнования и шоу с участием россиян будут только интереснее», – сказала заслуженный тренер СССР.

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