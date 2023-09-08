Тарасова о прокате Косторной и Куницы на первенстве Москвы: «Сейчас сентябрь, есть много времени, чтобы улучшиться, набрать форму»

Татьяна Тарасова оценила прокат Косторной и Куницы на первенстве Москвы.

Алена Косторная и Георгий Куница выступили на турнире вне конкурса. Пара представила короткую программу.

– Косторная неудачно выступила на первенстве Москвы.

– И что? Сейчас сентябрь, есть много времени для того, чтобы улучшиться, набрать форму. Ну, был прокат, всякое бывает, – сказала заслуженный тренер СССР.

Косторная и Куница дебютировали с короткой программой на первенстве Москвы. Алена упала с тройного флипа и ошиблась на приземлении с выброса

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