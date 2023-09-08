Тарасова о прокате Косторной и Куницы на первенстве Москвы: «Сейчас сентябрь, есть много времени, чтобы улучшиться, набрать форму»

Теги Татьяна Тарасова сборная России пары Георгий Куница Алена Косторная первенство Москвы Фигурное катание

Татьяна Тарасова оценила прокат Косторной и Куницы на первенстве Москвы.

Алена Косторная и Георгий Куница выступили на турнире вне конкурса. Пара представила короткую программу.

– Косторная неудачно выступила на первенстве Москвы.

– И что? Сейчас сентябрь, есть много времени для того, чтобы улучшиться, набрать форму. Ну, был прокат, всякое бывает, – сказала заслуженный тренер СССР.

Косторная и Куница дебютировали с короткой программой на первенстве Москвы. Алена упала с тройного флипа и ошиблась на приземлении с выброса

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13 комментариев

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Алина Иванова
Почему освоение тройного подкрута, тройного выбора и параллельного тройного прыжка за полгода в парном катании - это неудачное выступление? Тройной флип у Алёны есть - они прыгнули его на разминке. У всех бывают ошибки. Оставьте пока ребят в покое - пусть скатываются и выступают. Зрители только рады будут.
+22
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Елена Спирина
Будут тренироваться в полную силу и все придет. Это только начало сезона и их совместного тандема
+14
0
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Allairina
Я думаю, накатают, еще потренируются, всё будет красиво! Желаю от всей души Алёне и Гоше, чтоб у них все получалось, и удачи в сезоне!.
+12
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Katerina Sunny
Во-первых, не Алёнка, а выступала Алёнка в паре с Георгием. А во-вторых, это первое соревнование для бывшей одиночницы. Какой-то странный комментарий от журналиста.
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Mari Gams
Все будет у них хорошо , есть желание , есть драйв , скатаются ещё и выдадут чистые прокаты .
Удачи Алене и Георгию !
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Аленка_76
Еще толком сезон не начался,а все хотят результат.
Тем более ребята после болезни.
Вкатают еще.
+8
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Лия Романова
итак понятно, что набирать будут. Видно, задел там огромный. Алене и Гоше не болеть, и успехов в сезоне
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Док Аксель
ТШ и сами фигуристы понимают, что надо ещё работать над программой и скатываться. На данный момент выступили насколько были готовы, дальше в ходе соревновательной практики будут набирать форму и улучшать прокаты. Удачи ребятам !
+6
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Mira Val
Комментарий/вопрос журналиста в топку.
Алена и Гоша прогрессируют. Это видно.
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Дружба11
На мой взгляд Алена и Гоша осуществили прорыв, простите конечно,но что там они катают.
Я восхищаюсь Алениным и Гошиным подбором прог или их совместным,или их команды, отличные костюмы у ребят-элегантные-я это отмечаю сразу-потому что просто позор когда некоторые катают либо в тряпье,либо в безвкусице-костюм отдельно,спортсмен отдельно-у Алены и Гоши сразу свой стиль нарисовался-точеный,филигранный-очень Здорово,, отличный подбор музыкальных произведений-и пара чувствует музыку, талантливые, Ребята с большим потенциалом, верю безусловно в их пару.
+2
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Arraches
А что по поводу Ходыкина и Собининой ? Две новые пары
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Кэп
А они уже катали, да? У меня сезон начинается с 1 октября ((
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Татьяна Вересова
Удивительно лояльна Татьяна Анатольевна
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