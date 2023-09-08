Тарасова о прокате Косторной и Куницы на первенстве Москвы: «Сейчас сентябрь, есть много времени, чтобы улучшиться, набрать форму»
Татьяна Тарасова оценила прокат Косторной и Куницы на первенстве Москвы.
Алена Косторная и Георгий Куница выступили на турнире вне конкурса. Пара представила короткую программу.
– Косторная неудачно выступила на первенстве Москвы.
– И что? Сейчас сентябрь, есть много времени для того, чтобы улучшиться, набрать форму. Ну, был прокат, всякое бывает, – сказала заслуженный тренер СССР.
Косторная и Куница дебютировали с короткой программой на первенстве Москвы. Алена упала с тройного флипа и ошиблась на приземлении с выброса
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Удачи Алене и Георгию !
Тем более ребята после болезни.
Вкатают еще.
Алена и Гоша прогрессируют. Это видно.
Я восхищаюсь Алениным и Гошиным подбором прог или их совместным,или их команды, отличные костюмы у ребят-элегантные-я это отмечаю сразу-потому что просто позор когда некоторые катают либо в тряпье,либо в безвкусице-костюм отдельно,спортсмен отдельно-у Алены и Гоши сразу свой стиль нарисовался-точеный,филигранный-очень Здорово,, отличный подбор музыкальных произведений-и пара чувствует музыку, талантливые, Ребята с большим потенциалом, верю безусловно в их пару.