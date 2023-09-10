Александра Трусова выступила с программой «Круэлла» на шоу в Мексике

Серебряный призер Олимпиады-2022 по фигурному катанию Александра Трусова стала участницей шоу в мексиканском Керетаро.

Россиянка исполнила программу «Круэлла», с которой она выступала и в олимпийском сезоне.

Ранее Трусова также провела в Мексике мастер-класс.

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