Татьяна Тарасова: «Трусова двигала фигурное катание вперед, этого у нее не отнять»
Татьяна Тарасова заявила, что Александра Трусова двигала фигурное катание вперед.
Ранее «Спорт-Экспресс» сообщил, что фигуристка не планирует выступать на соревнованиях в сезоне-2023/24.
«О будущем Трусовой надо спрашивать саму Трусову. Каждый занимается тем, чем хочет.
Нет ли ощущение недосказанности от ее карьеры? Саша двигала фигурное катание вперед, этого у нее не отнять», – сказала Тарасова.
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что бы поклонники щ ни говорили, для всего мира именно саша открыла эпоху квадов.
впрочем, эта эпоха оказалась очень короткой.