Татьяна Тарасова: «Трусова двигала фигурное катание вперед, этого у нее не отнять»

Татьяна Тарасова заявила, что Александра Трусова двигала фигурное катание вперед.

Ранее «Спорт-Экспресс» сообщил, что фигуристка не планирует выступать на соревнованиях в сезоне-2023/24.

«О будущем Трусовой надо спрашивать саму . Каждый занимается тем, чем хочет.

Нет ли ощущение недосказанности от ее карьеры? Саша двигала фигурное катание вперед, этого у нее не отнять», – сказала .

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