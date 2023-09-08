Татьяна Тарасова: «Трусова двигала фигурное катание вперед, этого у нее не отнять»

Теги Татьяна Тарасова сборная России женское катание Александра Трусова Фигурное катание

Татьяна Тарасова заявила, что Александра Трусова двигала фигурное катание вперед.

Ранее «Спорт-Экспресс» сообщил, что фигуристка не планирует выступать на соревнованиях в сезоне-2023/24.

«О будущем Трусовой надо спрашивать саму Трусову. Каждый занимается тем, чем хочет.

Нет ли ощущение недосказанности от ее карьеры? Саша двигала фигурное катание вперед, этого у нее не отнять», – сказала Тарасова.

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13 комментариев

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ретроградный меркурий
"этого у неё отнять" - и эти люди критикуют Загитову...🤔 Ну серьёзно, это уже не смешно. Не можете сами - отдайте работу редактора chatGPT, он хоть и искусственный, но какой-никакой интеллект
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AnnaPuzzle
Я думала, только в заголовке ошиблись. Ан нет)
+3
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Иван Иванов
Прошу видеодоказательство что за последние дни это все ТАТ говорит а не ТАТ.GPT !!!
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Дружба11
Санюша уже легенда.Думаю вернется, она как раз восстановить контент может.На Марка просто отвлеклась,расслабилась....А собраться Саша может.
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Black&White
Ответ AlexFed
У Трусовой по взрослым ни одной крупной победы, чего она там двигала? Своими грязными прокатами между первым и последним местом вклинивалась? Ну так можно про любую фигуристку сказать, что она двигает кого то к золоту участвуя в соревнованиях.
Прогресс победами измеряется? Ну и что новаторского сделали остальные? Все начали учить четверные именно после того, как их начала прыгать Саша.
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Black&White
Тарасова, конечно, умеет высказывать полярные мнения на одну и ту же тему). У нее этого не отнять)))
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Mira Val
Ответ orlitza
А что не так? Это её достижения, вписанные в историю фигурного катания, т. е. "этого у неё не отнять", фактически фразеологизм.
"не’в заголовке и новости не присутствует)
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Док Аксель
Видно, что на спортсе у ряда сотрудников русский язык не родной, а приёмный. И этого у них не отнять...
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orlitza
Ответ AnnaPuzzle
Я думала, только в заголовке ошиблись. Ан нет)
А что не так? Это её достижения, вписанные в историю фигурного катания, т. е. "этого у неё не отнять", фактически фразеологизм.
+1
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AlexFed
Ответ Black&White
Прогресс победами измеряется? Ну и что новаторского сделали остальные? Все начали учить четверные именно после того, как их начала прыгать Саша.
О каком прогрессе идет речь если нет побед? Трусова начала прыгать квады, потому что тетя Этери и дядя Сережа ей и Щербаковой их поставили, но одна сломалась, а вторая успела на этих квадах зацепить что то по юниорам, а дальше всё, вторая выздоровела, подтянули третью и где Трусова с её прогрессом? Вы так пишите, как будто кроме неё еще годами квады пытались запрыгать, а по сути это был вопрос одного года, а сейчас вообще нормой стало.
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несахар
Ответ Black&White
Прогресс победами измеряется? Ну и что новаторского сделали остальные? Все начали учить четверные именно после того, как их начала прыгать Саша.
да, именно саша первооткрывательница квадов.
что бы поклонники щ ни говорили, для всего мира именно саша открыла эпоху квадов.
впрочем, эта эпоха оказалась очень короткой.
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