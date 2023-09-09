Жулин о Костомарове в сериале «Киборг»: Это мотивационная история. Роман уже снимался в фильмах, очень прилично себя зарекомендовал»

Теги Роман Костомаров сборная России танцы на льду Александр Жулин кино Фигурное катание

Александр Жулин поддержал решение Романа Костомарова сняться в сериале «Киборг».

Документальная картина расскажет о жизни людей с протезами. Сам Костомаров перенес в этом году несколько ампутаций.

«Роман уже снимался в нескольких фильмах, очень прилично себя зарекомендовал. Мне будет очень интересно посмотреть. Думаю всем, кто переживал за Романа, тоже будет интересно. Это мотивационная история.

Он сейчас герой, шага не может ступить. Костомаров – олимпийский чемпион, который пережил кому, инсульт и прочие трудности. Люди должны это знать и ценить каждый день своей жизни. Его участие, однозначно, поднимет рейтинги сериала», – сказал заслуженный тренер России Александр Жулин.

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4 комментария

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Маргарита В Сафронова
Смахивает на издевательство. У Романа всӗ в норме, просто у него своя норма, как и у нас всех своя норма. Умственные киборги те, кто это придумывает.
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scorp19
Костомарову пожить бы сначала в новой реальности годок другой, а не с порога начать учить учить людей и давать мотивацию.
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Аленка_76
Очень жду фильм!
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Tresk2
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Терминатор 5. Коньки ярости.
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