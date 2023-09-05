Костомаров выступит на бизнес-форуме в Москве: «Расскажу о своих достижениях, преодолениях, новом жизненном этапе и отвечу на ваши вопросы»

Олимпийский чемпион Роман Костомаров станет спикером на бизнес-форуме в Москве.

Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

24, 25 и 26 ноября фигурист выступит на форуме «Грани личного бренда» с темой «Мои три вершины». Она будет разделена на три категории: «Достижения и признание в спорте», «175 дней между жизнью и смертью», «Жизнь после жизни: новая реальность».

«Рад сообщить, что я выступлю на форуме с темой «Мои три вершины», расскажу о своих достижениях, преодолениях, новом жизненном этапе и отвечу на ваши вопросы», – написал Костомаров в телеграм-канале.

Ранее Костомаров, перенесший несколько ампутаций, впервые вышел на лед после болезни. Сейчас он тренируется на протезах.

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