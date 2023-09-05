Костомаров выступит на бизнес-форуме в Москве: «Расскажу о своих достижениях, преодолениях, новом жизненном этапе и отвечу на ваши вопросы»

Теги Роман Костомаров сборная России танцы на льду Фигурное катание

Олимпийский чемпион Роман Костомаров станет спикером на бизнес-форуме в Москве.

Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

24, 25 и 26 ноября фигурист выступит на форуме «Грани личного бренда» с темой «Мои три вершины». Она будет разделена на три категории: «Достижения и признание в спорте», «175 дней между жизнью и смертью», «Жизнь после жизни: новая реальность».

«Рад сообщить, что я выступлю на форуме с темой «Мои три вершины», расскажу о своих достижениях, преодолениях, новом жизненном этапе и отвечу на ваши вопросы», – написал Костомаров в телеграм-канале.

Ранее Костомаров, перенесший несколько ампутаций, впервые вышел на лед после болезни. Сейчас он тренируется на протезах.

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13 комментариев

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ретроградный меркурий
Сильно. Выйти на публику рассказывать о своих проблемах непросто. Удачи Роману
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Дина Цема
Что скажет, Роман? Не гонитесь за деньгами, берегите здоровье. Я "живой’ пример...
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Елена Спирина
Роману здоровья! Очень рада, что у него такая сила воли, желание жить . Такой человек все преодолеет
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Лия Романова
не так-то просто рассказывать о том, что пришлось преодолеть Роману, в том числе и в настоящее время. Всего ему хорошего и главное, сил и здоровья
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Девушка Безимени
понеслось..
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Аленка_76
Желаю Роману удачи!
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TUGRI
только что пересмотрела все номера Романа. Восхищение, восторг! Роман, вы просто КРАСАВЧИК! ДЕРЖИСЬ!
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Док Аксель
Сила воли и духа у Романа от спорта высших достижений. Ему есть что рассказать поучительного и интересного для участников форума. Здоровья Роману, удачи и успеха !
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Snuppi
Молодец Роман! Гордимся тобой! Ты пример для многих!
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Н.Ф.
А.С.Пушкин: "Его пример - другим наука".
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Allairina
Роману удачи и здоровья! Сильный Духом человек! Всего ему самого хорошего желаю!
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Ir_rish
Ответ Дина Цема
Что скажет, Роман? Не гонитесь за деньгами, берегите здоровье. Я "живой’ пример...
Oсталось доказать, что одно от другого всегда можно легко отличить.
Не сомневаюсь, что гении со спорца всегда знают наверняка: что, как и когда должен был сделать кто-то другой.
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