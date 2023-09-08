Роман Костомаров снимется в документальном сериале «Киборг», который рассказывает о жизни людей с протезами

Теги Роман Костомаров кино Фигурное катание

Роман Костомаров снимается в документальном сериале «Киборг».

Об этом сообщается в релизе онлайн‑кинотеатра PREMIER. Снимать проект будет кинокомпания ID PRODUCTION при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

Сериал снимается для поддержки людей, получивших травмы и вынужденных использовать протезы в повседневной жизни.

Каждая из трех серий повествует о жизни людей с роботизированными конечностями и новых технологиях в протезировании. Герои расскажут о психологической и физической адаптации к новому телу, а также станут наставниками для тех, кто столкнулся с похожими испытаниями.

Съемки сериала начались 30 июня, к участию в них присоединился Костомаров. История спортсмена станет отдельной сюжетной линией.

«Важно показывать зрителям такие проекты. В первую очередь, это огромная поддержка людей, столкнувшись с переменами в жизни.

Сериал даст понимание, что выход есть. Мы хотим показать жизнь на примере наших героев, а также подчеркнуть высокие технологии, которые есть в нашей стране», – заявил заместитель гендиректора онлайн‑кинотеатра PREMIER Макар Кожухов.

В съемках приняли участие эксперты в области протезирования: реабилитолог Елена Мезенцева, основатель компании «Моторика» Илья Чех и хирург НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского Максим Лачаев.

«Этот сериал имеет особую ценность для нас, как продюсеров. Надеемся, что он поможет людям с ограниченными возможностями вновь наслаждаться всеми красками жизни и поверить в себя», – отметил генеральный директор ID PRIDUCTION Дмитрий Литвинов. 

Сериал выйдет эксклюзивно в онлайн‑кинотеатре PREMIER. 

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6 комментариев

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Большое Путешествие Рузика
Что-то здóрово его в оборот взяли. Совершенно очевидно, что человек ещё полностью не адаптировался к новой жизни, что бы об этой жизни рассказывать. Куда более правдоподобно и уместно это выглядело бы где-то через год.
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Fellina
А если нет денег на самые качественные протезы, чем это поможет?
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Anatiana
Правильно.
Люди, потерявшие органы, да и просто веру в жизнь, должны услышать ту историю сильного человека
+5
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Marya Y
Не совсем понимаю - в нашей стране главная проблема людей с подобным анамнезом их нежелание научиться пользоваться современными протезами или отсутствие финансов/связей/известности для их получения?
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