Жулин о шоу фигуристок и гимнасток: «Хорошая идея! Осуществить это проще, чем c прыжками в воду, хотя возможно все. Можно и с боксом»

Александр Жулин оценил идею о совместном шоу фигуристок и гимнасток.

Ранее об этом высказалась чемпионка Европы по художественной гимнастике Лала Крамаренко: «Надо предложить нашей Ирине Александровне (Винер) и Александру Жулину. Думаю, можно придумать очень интересное шоу, и это будет единственное такое шоу на весь мир».

«Это возможно сделать. Почему нет? Сделать каток 40×20 м, рядом – помост, и будет красиво. Хорошая идея!

Осуществить это проще, чем, например, c прыжками в воду, хотя возможно все. Можно и с боксом совместить. Это интересно», – сказал заслуженный тренер России Жулин.