Жулин о шоу фигуристок и гимнасток: «Хорошая идея! Осуществить это проще, чем c прыжками в воду, хотя возможно все. Можно и с боксом»

Теги прыжки в воду сборная России художественная гимнастика танцы на льду Александр Жулин сборная России (художественная гимнастика) бокс Лала Крамаренко ледовые шоу Фигурное катание

Александр Жулин оценил идею о совместном шоу фигуристок и гимнасток.

Ранее об этом высказалась чемпионка Европы по художественной гимнастике Лала Крамаренко: «Надо предложить нашей Ирине Александровне (Винер) и Александру Жулину. Думаю, можно придумать очень интересное шоу, и это будет единственное такое шоу на весь мир».

«Это возможно сделать. Почему нет? Сделать каток 40×20 м, рядом – помост, и будет красиво. Хорошая идея!

Осуществить это проще, чем, например, c прыжками в воду, хотя возможно все. Можно и с боксом совместить. Это интересно», – сказал заслуженный тренер России Жулин.

14 комментариев

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Светлана Менова
Сан Вячеславич, лучше скажи, не у тебя ли теперь Валера. 🧐
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Елена Спирина
А что, интересно было бы посмотреть
+11
-3
+8
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Eclair77
И ни слова про Валеру… Что-то здесь не так.
+4
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Alexander X
интересно, почему она о Жулине "вспомнила"... он, вроде, не глава федры и не помню его шоу🤔 может я что-то не понимаю?
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Katerina Sunny
Жулин загорелся идеей не там, где надо.
+2
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JL JL
Можно, также для рейтинга выпускать полуголых пузатых тренеров, как этот, чтобы в перерыве между выступлениями гимнасток и фигуристок, танцевали самбу в перьях.
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ретроградный меркурий
Жулин - тот ещё тролль))
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Veronika spuria
И имя главной звезды мы уже знаем!
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KMR
Распил это национальная традиция. И идея
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БезызбежноНаКрасный
Ответ JL JL
Можно, также для рейтинга выпускать полуголых пузатых тренеров, как этот, чтобы в перерыве между выступлениями гимнасток и фигуристок, танцевали самбу в перьях.
Слуцкого и Зюпу добавить. И все рейтинги обеспечены.
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