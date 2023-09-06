Жулин о матче Кубка России по футболу в плавучем доке: «Думаю, можно сделать что-то подобное в фигурном катании»

Александр Жулин оценил идею провести соревнования на Байкале или в плавучем доке.

В частности, тренер по фигурному катанию высказался о матче Кубка России по футболу между 2Drots и кировским «Динамо» (2:0). Игра проходила на плавучем доке в Мурманской области.

«Думаю, можно сделать что-то подобное в фигурном катании, конечно. Главное, чтобы каток был. Не знаю, в каком месте можно, да где угодно можно выступать.

Плавучий док или на Байкале? Давайте, стройте и приглашайте! Все возможно», – сказал Жулин.

«Если наверху решили, нельзя ударить в грязь лицом». Я съездил в заполярный док на Кубок России