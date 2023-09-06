Жулин о матче Кубка России по футболу в плавучем доке: «Думаю, можно сделать что-то подобное в фигурном катании»

Теги ФОНБЕТ Кубок России сборная России танцы на льду Александр Жулин стадионы Стадионы Фигурное катание

Александр Жулин оценил идею провести соревнования на Байкале или в плавучем доке.

В частности, тренер по фигурному катанию высказался о матче Кубка России по футболу между 2Drots и кировским «Динамо» (2:0). Игра проходила на плавучем доке в Мурманской области.

«Думаю, можно сделать что-то подобное в фигурном катании, конечно. Главное, чтобы каток был. Не знаю, в каком месте можно, да где угодно можно выступать.

Плавучий док или на Байкале? Давайте, стройте и приглашайте! Все возможно», – сказал Жулин.

«Если наверху решили, нельзя ударить в грязь лицом». Я съездил в заполярный док на Кубок России

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5 комментариев

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savik-A.M.
главное " давайте стройте" - и это про одноразовый объект за гос . деньги
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Ярик01
И это в окружении 500 зрителей, все для людей, дайте денег ) )
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Ковид 07.10.52
Чего повторяться-то надо на луне...и денег дадут больше...главное дату проведение на 2030 год назначьте, как все наши великие программы и качайте из бюджета...
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Игорь Пичугин
Жулин дядька! За деньги хоть куда!
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Игорь Пичугин
Ответ Ковид 07.10.52
Чего повторяться-то надо на луне...и денег дадут больше...главное дату проведение на 2030 год назначьте, как все наши великие программы и качайте из бюджета...
И главного по Луне опять Рогозина назначить.
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