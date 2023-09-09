Попова о Горбачевой: «Без видео в соцсетях было бы лучше. Создается ощущение, будто хочется успокоить окружающих этим всем»

Теги сборная России женское катание Бетина Попова Алина Горбачева Софья Федченко Фигурное катание

Бетина Попова высказалась о побеге фигуристки Алины Горбачевой.

«Хочется опираться на слова спортсменки и тренеров, что эта ситуация никак не была связана с фигурным катанием. Но так это или нет — мы, наверное, уже не узнаем. Правильно — оставить Алину в покое и не наседать на нее с этой ситуацией. Спрашивать надо взрослых. Просто так люди не сбегают и не ночуют в подъезде. Значит, правда есть проблема, и достаточно серьезная. Слава богу, что закончилось хорошо.

Я совершенно не согласна с волной хейта в ее адрес — мол, она не подумала о родителях и тренере. Извините, почему она должна о них думать? У нее случился кризис. Она не нашла взрослых, которые могли бы помочь. Поэтому решила проблему так. Да, ее много кто искал, но представьте, что было внутри девочки, которая одна ночевала в подъезде и гуляла по большому городу. Ее обвинять не в чем.

У нас вообще не принято слушать ребенка, это в менталитете. Он в целом не имеет права голоса в семье, в воспитании. У детей не так много прав. Поэтому все эти слова — мол, она такая вспыльчивая, дурной характер... Я бы не списывала на то, что она маленькая. Спортсмены быстро взрослеют.

Девчонка пробивается, живет с тренером. Смешно и то, что она якобы никуда не должна выходить. Все обычные дети на катках ходят в школу самостоятельно. Не у всех есть возможность постоянно возить. Я в 9 лет ездила в Белгород на соревнования, тренер остался на катке судить, а я ходила до гостиницы.

Все тренеры, надеюсь, примут во внимание, что можно довести ребенка, и надо быть в контакте с ним, разговаривать, слушать. Вряд ли кто-то по-другому будет разговаривать, все работают по привычной системе. Но в экстренных ситуациях будут внимательнее.

Без «кружочков» в Telegram было бы, конечно, лучше. Создается ощущение, будто хочется успокоить окружающих этим всем. Но так это или нет — мы вряд ли узнаем», – рассказала Попова.

«Никак не могу уйти домой, потому что «гестапо-тренеры» силой удерживают меня». Горбачева пошутила о тренировках

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12 комментариев

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Kareglazaya
Если бы не было кружочков, все стали бы говорить, что тренер запер девочку дома и на цепи держит, чтобы она не убежала, а телефон отобрал. Есть кружочки - опять плохо.
В который раз убеждаюсь, что Федченко правильно сделала, когда не стала рассказывать никаких подробностей.
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N-fox
Как же Бетина любит поговорить...Обо всем, что ее касается и не касается.
+11
-6
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Lennuci
Ответ Лия Романова
ждём мнение по поводу Ангелопола… бинго надо ж собрать
Вчера ж было.
+2
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Тайга86
Наверное пора заканчивать с обмусоливанием инцидента. Все, судя по всему, счастливы, и готовы демонстрировать это чуЙство на протяжении всего сезона. Ок. Сериал интересный. Тётя хорошая. Девочка тоже, только чуток строптивая. И на самом деле там высокие отношения тренер-ученик. Все всё поняли уже. Хватит.
+6
-5
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polinarmax
хватит мусолить одно и тоже, других тем что ли нет?
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Лия Романова
ждём мнение по поводу Ангелопола… бинго надо ж собрать
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Мила Расковалова
Сколько слов и противоречивых высказываний
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Альбина Губайдуллина
Кружочки очень даже нужны в данное время
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Agura
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Anfitan
Ответ N-fox
Как же Бетина любит поговорить...Обо всем, что ее касается и не касается.
она сменила Леонову на этом почетном посту)))
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