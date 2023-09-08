Софья Федченко: «Подготовка Горбачевой к контрольным прокатам проходит хорошо. Алина тренируется, готовится»

Софья Федченко заявила, что подготовка Алины Горбачевой проходит хорошо.

Фигуристка выступит на контрольных прокатах 16-17 сентября.

– Как проходит подготовка Алины Горбачевой к контрольным прокатам сборной России, которые будут через неделю?

– Подготовка проходит хорошо. Алина сейчас тренируется в Москве, готовится, – сказала тренер.

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