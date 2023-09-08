Софья Федченко: «Подготовка Горбачевой к контрольным прокатам проходит хорошо. Алина тренируется, готовится»

Теги сборная России женское катание контрольные прокаты Алина Горбачева Софья Федченко Фигурное катание

Софья Федченко заявила, что подготовка Алины Горбачевой проходит хорошо.

Фигуристка выступит на контрольных прокатах 16-17 сентября. 

– Как проходит подготовка Алины Горбачевой к контрольным прокатам сборной России, которые будут через неделю?

– Подготовка проходит хорошо. Алина сейчас тренируется в Москве, готовится, – сказала тренер. 

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4 комментария

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N-fox
И зачем разбивать на части короткое интервью)) Алине успехов, жду ее на контрольных.
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ДИАНА
Ну и здорово!!! Это самое главное!!! Удачи Алине!
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Лия Романова
лаконично) Алине удачи в сезоне
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Елена Спирина
Пожелаем удачи. Пусть плохое забудется и ничто не помешает дальнейшим тренировкам и соревнованиям
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