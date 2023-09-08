Траньков о побеге Горбачевой: «Есть вопросы и к родителям девочки, и к опеке, и к надзорным органам»

Теги Максим Траньков сборная России женское катание Алина Горбачева Софья Федченко Фигурное катание

Максим Траньков высказался о побеге Алины Горбачевой.

16-летняя фигуристка пропала в Москве 28 августа, полиция нашла ее почти сутки спустя в одном из кинотеатров. После этого Горбачева заявила, что ее исчезновение не было связано с фигурным катанием.

«Единственное, что могу сказать – у меня очень много вопросов к родителям этой девочки. И как так все получилось. И они у меня возникли не сейчас, а год назад, когда я в интервью прочитал, что девочка живет с тренером, а не с мамой.

Для меня уже тогда был вопрос – а где там опека, куда она смотрит, и как это так. Тренер тоже юная очень. Если девочка с 9 лет у нее живет – в 22 года она буквально стала мамой. 

С одной стороны, это очень интересная история. С другой стороны, у меня есть вопросы и к родителям, и к опеке, и к надзорным органам тоже», – сказал олимпийский чемпион в эфире программы «ОК на связи». 

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40 комментариев

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nina1212
Траньков такой Траньков))
в этом же интервью говорит:
"Я из города Пермь приехал в Санкт‑Петербург в 15 лет один и как-то вырос сам"
А где твои родители были? К ним тоже вопросики
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Елена Спирина
Ответ nina1212
Траньков такой Траньков)) в этом же интервью говорит: "Я из города Пермь приехал в Санкт‑Петербург в 15 лет один и как-то вырос сам" А где твои родители были? К ним тоже вопросики
Мне тоже эти слова сразу бросились в глаза. Ко всем есть вопросы
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+11
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Дружба11
А к тренеру от которого сбежала Алина-вопросов естественно никаких, она такая "спортивная семья"
+12
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Лия Романова
новое фк бинго: выскажись про Горбачёву✔️про Ангелопола✔️
что там ещё на повестке)))
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Kovka Gnutik
Интересно, а сам Траньков имел когда-нибудь дело с органами опеки и стал бы после этого ОЧ?
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Док Аксель
Какие вопросы, такие и ответы. Чужая семья потёмки. Алина живёт так с 9-лет и на то есть свои причины.
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pas33pas
Есть дочка которая гнёт свою линию: хочу спорт, то в одном месте, то в другом. Есть мама, у которой нет дочуркиной сверх-энергии и спортивного фанатизма чтобы бегать за дочкой и работать на её карьеру. Что делать маме? Умереть, поставить дочку на домашний арест? Мама выбрала дать дочке свободу, благо что доча так была довольна ситуацией кучу лет. Если дочка не довольна, пускай завязывает со спортом высших достижений и записывается на кройку-шитьё по месту жительства мамы. .... Да, есть проблема, будь хоть 100 раз ОЧ в 15 лет, для всех и для закона в т.ч. будешь ребёнком. Мне было 35, а отец приезжал и хозяйничал у меня дома вплоть до выкидывания вещей "которые нам не нужны", да, такое бесит - но я не вижу выхода помягче.
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Anna
Сам же сказал, что переехал в Москву в 15 лет, значит к его родителям тоже должны были быть вопросы со стороны органов опеки)
+9
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Алексей Токарев
После побега её уже все проверили, даже на УМО ходила на следующий день. Если ей разрешили жить и тренироваться у этого тренера, значит всё хорошо.
+6
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arisstopane
по официальной статистике
в россии 50% семей(!)
сталкиваются с побегами детей-подростков!
и не во-всех случаях к этому причастна федченко)
+6
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Delirium
Ответ nina1212
Траньков такой Траньков)) в этом же интервью говорит: "Я из города Пермь приехал в Санкт‑Петербург в 15 лет один и как-то вырос сам" А где твои родители были? К ним тоже вопросики
Формально тут противоречий нет. Он то приехал уже в 15, а вот Горбачева съехала от родителей в 9.
+11
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Anna
Ответ Анна Беляева
15 лет - это подросток. В этом возрасте и без спорта уезжают, например в колледжи и школы типа ФМШ. 9 лет - маленький ребенок, который только даже не обслуживает себя: стирка, готовка и т.п. в этом возрасте не каждая девочка себе прическу сделать сможет, косу заплести, волосы собрать. Это первое. Второе. Родители Алины, мать точно, живут там же, в Москве. Смысл проживания у тренера, тем более на полно обеспечении, включая отпуска и праздники, в чем, если в том же городе любящая мама? Вот у вас же есть родители? Вспомните себя лет в 12 -14, где бы вы предпочли провести выходной - дома с мамой или с классной руководительницей?
В 15 лет уехать одному в другой город - это тоже рано. Никто не отрицает, что жить у чужой женщины это не норм, но со стороны Транькова попахивает двойными стандартами
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Анна Беляева
Ответ Anna
Сам же сказал, что переехал в Москву в 15 лет, значит к его родителям тоже должны были быть вопросы со стороны органов опеки)
15 лет - это подросток. В этом возрасте и без спорта уезжают, например в колледжи и школы типа ФМШ. 9 лет - маленький ребенок, который только даже не обслуживает себя: стирка, готовка и т.п. в этом возрасте не каждая девочка себе прическу сделать сможет, косу заплести, волосы собрать. Это первое. Второе. Родители Алины, мать точно, живут там же, в Москве. Смысл проживания у тренера, тем более на полно обеспечении, включая отпуска и праздники, в чем, если в том же городе любящая мама?

Вот у вас же есть родители? Вспомните себя лет в 12 -14, где бы вы предпочли провести выходной - дома с мамой или с классной руководительницей?
+7
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Лия Романова
Ответ Delirium
Формально тут противоречий нет. Он то приехал уже в 15, а вот Горбачева съехала от родителей в 9.
с точки зрения закона без разницы, до 18 за ребёнка ответственность несут в первую очередь родители, при их отсутствии опекуны и тд.
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Gelios77
Если из-за каждого подросткового закидона звать опеку, то никаких детей дома вообще не останется. К своим то детям Траньков не хочет опеку позвать? Учудила девчонка демарш, взрослые испугались за ее жизнь, поэтому поднялся такой ажиотаж. Давайте сразу сдадим ее в опеку. Совсем сбрендили
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Ирина Турбина
Ответ Лия Романова
новое фк бинго: выскажись про Горбачёву✔️про Ангелопола✔️ что там ещё на повестке)))
Допуск российских фигуристов на международные старты?)
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Татьяна Вересова
Вопросы есть у всех, но ответов мы не получим. Только кружочки с серфинга
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Роман Волков
Теперь начали искать виновных, хотя у Алины всё было нормально и сейчас нормально и даже хорошо.
Алина девчонка не очень общительная вот и напридумывал себе непойми чего, такое бывает, тем более в таком возрасте.
Она уже совсем скоро повзрослеет и всё пройдёт, либо наоборот пойдёт в бешеный загул и тут уже ничего не поделаешь.
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alexander bakulin
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слова не гоговича, но мужа.
к тренерше, от которой горбачёва собственно и сбежала, никаких вопросов, конечно, нет.
тренерша юная. понять и простить. пусть и далшье издевается и морит голодом учеников, как гогиевна наша.
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N-fox
Наверное, он не сам высказался, наверное, ему задали вопрос. А лучший ответ на подобный вопрос дал Мишин.
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Delirium
Ответ Лия Романова
с точки зрения закона без разницы, до 18 за ребёнка ответственность несут в первую очередь родители, при их отсутствии опекуны и тд.
Ну так родители Горбачевой от ответственности не отказывались, мать вон активно в поисках участвовала.
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Alex1104
Для опеки все нормально. Родители в курсе, где их дочь, не против её проживания у тренера. Все документы оформляются вовремя. Условия хорошие.
Не их задача воспитание родителей. Поздно уже.
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Olya Ru
Ответ Лия Романова
новое фк бинго: выскажись про Горбачёву✔️про Ангелопола✔️ что там ещё на повестке)))
Ну их же спрашивают, а не ори предлагают темы для обсуждения! Это посты Рудковской в тг из серии, меня не спрашивали, но я выскажусь!!!
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Анна Беляева
Ответ Лека-Лека
Вот и вопрос - а ЛЮБЯЩАЯ ли там мама?
Думается, это не вопрос.
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Kareglazaya
Ответ arisstopane
по официальной статистике в россии 50% семей(!) сталкиваются с побегами детей-подростков! и не во-всех случаях к этому причастна федченко)
Согласна! Причем сбегают и из благополучных семей, где ребёнка не бьют, не издеваются.
Моя одноклассница в 14 лет удрала из дома в знак протеста, потому что родители не повезли ее летом на море (изначально обещали, но потом пришлось потратить деньги на операцию и лечение бабушки, которая жила с ними, поэтому было не до отпуска).
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