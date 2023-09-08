Траньков о побеге Горбачевой: «Есть вопросы и к родителям девочки, и к опеке, и к надзорным органам»

Максим Траньков высказался о побеге Алины Горбачевой.

16-летняя фигуристка пропала в Москве 28 августа, полиция нашла ее почти сутки спустя в одном из кинотеатров. После этого Горбачева заявила, что ее исчезновение не было связано с фигурным катанием.

«Единственное, что могу сказать – у меня очень много вопросов к родителям этой девочки. И как так все получилось. И они у меня возникли не сейчас, а год назад, когда я в интервью прочитал, что девочка живет с тренером, а не с мамой.

Для меня уже тогда был вопрос – а где там опека, куда она смотрит, и как это так. Тренер тоже юная очень. Если девочка с 9 лет у нее живет – в 22 года она буквально стала мамой.

С одной стороны, это очень интересная история. С другой стороны, у меня есть вопросы и к родителям, и к опеке, и к надзорным органам тоже», – сказал олимпийский чемпион в эфире программы «ОК на связи».

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