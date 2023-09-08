Траньков о побеге Горбачевой: «Есть вопросы и к родителям девочки, и к опеке, и к надзорным органам»
Максим Траньков высказался о побеге Алины Горбачевой.
16-летняя фигуристка пропала в Москве 28 августа, полиция нашла ее почти сутки спустя в одном из кинотеатров. После этого Горбачева заявила, что ее исчезновение не было связано с фигурным катанием.
«Единственное, что могу сказать – у меня очень много вопросов к родителям этой девочки. И как так все получилось. И они у меня возникли не сейчас, а год назад, когда я в интервью прочитал, что девочка живет с тренером, а не с мамой.
Для меня уже тогда был вопрос – а где там опека, куда она смотрит, и как это так. Тренер тоже юная очень. Если девочка с 9 лет у нее живет – в 22 года она буквально стала мамой.
С одной стороны, это очень интересная история. С другой стороны, у меня есть вопросы и к родителям, и к опеке, и к надзорным органам тоже», – сказал олимпийский чемпион в эфире программы «ОК на связи».
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в этом же интервью говорит:
"Я из города Пермь приехал в Санкт‑Петербург в 15 лет один и как-то вырос сам"
А где твои родители были? К ним тоже вопросики
что там ещё на повестке)))
в россии 50% семей(!)
сталкиваются с побегами детей-подростков!
и не во-всех случаях к этому причастна федченко)
Вот у вас же есть родители? Вспомните себя лет в 12 -14, где бы вы предпочли провести выходной - дома с мамой или с классной руководительницей?
Алина девчонка не очень общительная вот и напридумывал себе непойми чего, такое бывает, тем более в таком возрасте.
Она уже совсем скоро повзрослеет и всё пройдёт, либо наоборот пойдёт в бешеный загул и тут уже ничего не поделаешь.
к тренерше, от которой горбачёва собственно и сбежала, никаких вопросов, конечно, нет.
тренерша юная. понять и простить. пусть и далшье издевается и морит голодом учеников, как гогиевна наша.
Не их задача воспитание родителей. Поздно уже.
Моя одноклассница в 14 лет удрала из дома в знак протеста, потому что родители не повезли ее летом на море (изначально обещали, но потом пришлось потратить деньги на операцию и лечение бабушки, которая жила с ними, поэтому было не до отпуска).