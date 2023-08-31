«Никак не могу уйти домой, потому что «гестапо-тренеры» силой удерживают меня». Горбачева пошутила о тренировках

Алина Горбачева пошутила о «гестапо-тренерах» во время занятия.

«У меня закончилась вторая тренировка. Я никак не могу уйти домой, потому что мои «гестапо-тренеры» силой удерживают меня на ролле (смеется), чтобы я после тренировки привела свои мышцы в порядок», – сказала Горбачева в видео для телеграм-канала, показав в конце улыбающихся тренеров.

Горбачева – чемпионка России среди юниоров. 28 августа она пропала в Москве, а спустя почти сутки полиция нашла ее в одном из столичных кинотеатров. Позже спортсменка извинилась за исчезновение и заявила, что это не было связано с тренерами и фигурным катанием.

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