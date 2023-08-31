«Никак не могу уйти домой, потому что «гестапо-тренеры» силой удерживают меня». Горбачева пошутила о тренировках

Теги сборная России видео женское катание Алина Горбачева Софья Федченко Фигурное катание

Алина Горбачева пошутила о «гестапо-тренерах» во время занятия.

«У меня закончилась вторая тренировка. Я никак не могу уйти домой, потому что мои «гестапо-тренеры» силой удерживают меня на ролле (смеется), чтобы я после тренировки привела свои мышцы в порядок», – сказала Горбачева в видео для телеграм-канала, показав в конце улыбающихся тренеров.

Горбачева – чемпионка России среди юниоров. 28 августа она пропала в Москве, а спустя почти сутки полиция нашла ее в одном из столичных кинотеатров. Позже спортсменка извинилась за исчезновение и заявила, что это не было связано с тренерами и фигурным катанием.

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111 комментариев

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Strawberry93
Что-то Остапа понесло, да не туда
+76
-6
+70
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Лия Романова
перебор. Учитывая, все что было и все переживания и затраченные силы людей… остановитесь, ирония не уместна
+70
-9
+61
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Ann P
Да что происходит на этой неделе и в частности сегодня?
Обострение какое-то
+44
-5
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Natalia Solomakha
Ответ Ann P
Да что происходит на этой неделе и в частности сегодня? Обострение какое-то
Горбачёва и Ангелопол вышли в финал, ноздря в ноздрю. Ну, пожалуй, Ангелопол эффектнее отжёг, с огоньком.
+39
-4
+35
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Большое Путешествие Рузика
Алине даже первый пост не надо было в Инсте выкладывать, а все эти кружочки и подавно. Можно было бы через неделю сказать пару слов об этой ситуации - поблагодарить и сказать, что всё хорошо, готовлюсь к прокатам. И это было бы правильно, и этого бы было достаточно. А сейчас уже перебор..
+35
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Kontiolahti
София, остановитесь пока не поздно. Серьёзно.
+36
-6
+30
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chespo
Смешными эти видео кажутся только их создателям, и чем больше они их выкладывают, тем больше уверенности, что дело тут нечисто.
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bona ulo
Алина, тормози уже с кружочками. Слишком много и слишком рано. Дай ситуации устаканиться. Иногда требуется молчание и тишина, а переизбыток инфы начинает работать против тебя.
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Аля Иванова
Надоела.
+33
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Artemon1302
Ну то, что у Федченко отсутствует чувство стопа я поняла еще по десяткам интервью о конфликте с Плю.
+27
-8
+19
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chespo
Федченко никак не может остановиться в отстирывании, уже давно перебор.
+27
-9
+18
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Jessi
Там Родина опубликовала аудио, где Федченко пренебрежительно говорит об ученицах «Горбачёва, у которой все время что-то болит, Нелюбова, которая поправилась и не помнит, как прыгать и т.д…» Федченко тут же написала на почту Родиной, что подаст на неё в суд за нарушение « тайны переписки», та ей тоже, конечно, ответила в своём стиле.
+27
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+18
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pashkka
А Федченка все ржет! Поржала бы она и двумя пальцами помахала перед водолазами и людьми из Лиза аллерт!
+23
-7
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Pentrak
Федченко, это не помогает.
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Maturmalai
Судя по шутке, она так ничего для себя не уяснила, и все ее извинения - лукавство.
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Iomov
Мне кажется, или сейчас совсем не время для таких шуток? В такой ситуации подобного рода шутки совершенно неуместны!
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Хаскерс
Как то она потеряла право шутить на эти темы примерно навсегда.
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Natalia Solomakha
Всю троицу на видео бы к специалисту принудительно.
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Е...С
Федченко нашла новую тему хайпа.
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SALMON
Что-то она никак не успокоится
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Iuliia Timofeyeva
мда, мягко скажем, она не очень умная
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Е...С
Ответ pashkka
А Федченка все ржет! Поржала бы она и двумя пальцами помахала перед водолазами и людьми из Лиза аллерт!
Интересно, как бы Федченко смеялась, если бы ее заставили все поиски оплатить.
+16
-4
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Адриана
Ну это уже, по моему, перебор. Надо вовремя остановится...
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Татьяна Вересова
Что-то как-то не смешно..
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Morveena Bum
Три стадии: трагедия, комедия, фарс.
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