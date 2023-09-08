Федченко о побеге Горбачевой: «Эта история не была связана с фигурным катанием. Все в прошлом, забыли и работаем дальше»
Тренер заявила, что история с побегом Алины Горбачевой «осталась в прошлом».
16-летняя фигуристка пропала в Москве 28 августа, полиция нашла ее почти сутки спустя в одном из кинотеатров. После этого Горбачева заявила, что ее исчезновение не было связано с фигурным катанием.
– Вся громкая история с пропажей в прошлом? Сейчас Алине и вам ничего не мешает готовиться?
– Эта история не была связана с фигурным катанием, поэтому никаких проблем на подготовку это не накладывает.
– Какой вывод по итогу всей истории сделали именно вы?
– Не хочу говорить об этом. Все в прошлом, забыли и работаем дальше, – сказала Софья Федченко.
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Успехов девочке в новом сезоне и пусть ей больше ничего не мешает !
Тренер с таким удовольствием раздавала интервью в конце прошлого сезона, от неё мы узнали про отношения Алины с мамой. Федченко с азартом "перестреливалась" с Плющенко после известных событий.
Так что она совсем не хочет скрывать свою "личную жизнь", а с удовольствием выносит её для собственного пиара.
Надеюсь между собой хотя бы разобрались
Плющенко она только отвечала на его принижения Алины, о том что у Алины только один четверной был, и на его карикатуры на Федченко с пририсованной короной.