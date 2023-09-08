Федченко о побеге Горбачевой: «Эта история не была связана с фигурным катанием. Все в прошлом, забыли и работаем дальше»

Теги сборная России женское катание Алина Горбачева Софья Федченко Фигурное катание

Тренер заявила, что история с побегом Алины Горбачевой «осталась в прошлом».

16-летняя фигуристка пропала в Москве 28 августа, полиция нашла ее почти сутки спустя в одном из кинотеатров. После этого Горбачева заявила, что ее исчезновение не было связано с фигурным катанием.

– Вся громкая история с пропажей в прошлом? Сейчас Алине и вам ничего не мешает готовиться?

– Эта история не была связана с фигурным катанием, поэтому никаких проблем на подготовку это не накладывает.

– Какой вывод по итогу всей истории сделали именно вы?

– Не хочу говорить об этом. Все в прошлом, забыли и работаем дальше, – сказала Софья Федченко

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33 комментария

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Капитан Немо
Наконец-то спросили её. Софья - кремень.
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Ezhevika33
Не убедительно. Потому что ФК это и есть практически вся её жизнь, у неё всё крутится вокруг этого плюс 24/7 с тренером. Так что хоть косвенным образом, но связано, иного и быть не может.
+17
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N-fox
Софья правильно все делает. Ситуация проработана, надо идти дальше. Чем меньше мусолить эту ситуацию, тем лучше для Алины.
+18
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Алексей Токарев
Никто ничего не знает, но все так любят покопаться в чужой личной жизни.
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Mari Gams
Хорошо , что перестали мусолить эту историю , надеюсь все сделали выводы и Алина может нормально жить и тренироваться .
Успехов девочке в новом сезоне и пусть ей больше ничего не мешает !
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chespo
Ответ Jessi
Горбачёва убежала после тренировки. Не из дома или ещё откуда-то. Друзья сказали, что это случилось после неудачной тренировки. Понятно только одно-Горбачёва у Федченко единственный и главный проект, она ее не отпустит. Особенно сейчас, когда у Алины такая большая популярность. Если допустят, она поедет на ОИ 26, даже не сомневаюсь
До 2026 ей еще доехать надо, пубертат еще впереди, и травмы уже пошли, так что время покажет, кто куда поедет.
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Katerina Sunny
Ответ galik55
Вот так взяла и ушла и сутки не появлялась. И ни с чем не связано. Дайте уже отпустим эту историю.
Федченко не сказала, что ни с чем, сказала, что с ФК не связано.
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Vilnus
Посторонние люди то забудут. У них своя жизнь. Хочется верить, что Алина действительно выплеснула эмоции таким неординарным способом, поставив на уши тучу людей и теперь у неё тишь да гладь в жизни. А не просто туго завинченные во внутрь себя нервы
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Maturmalai
Не так быстро, Софья
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chespo
Что-то скромно как-то, в отличие от множества предыдущих интервью про "плохих родителей" и заботливую вторую маму ))
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galik55
Ответ goshforever
Выводов явно никаких. Ждите следующую серию
+++
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goshforever
Выводов явно никаких. Ждите следующую серию
+20
-17
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Olga.t
Ответ Алексей Токарев
Никто ничего не знает, но все так любят покопаться в чужой личной жизни.
Личную жизнь надо охранять от чужих глаз, а не выносить свои истории в общественное пространство.
Тренер с таким удовольствием раздавала интервью в конце прошлого сезона, от неё мы узнали про отношения Алины с мамой. Федченко с азартом "перестреливалась" с Плющенко после известных событий.
Так что она совсем не хочет скрывать свою "личную жизнь", а с удовольствием выносит её для собственного пиара.
+12
-9
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galik55
Ответ Plusha2112
женщина , вам всего лишь не доложили о сделанных выводах , неужели это не понятно ?!
А вам докладывать надо? Я о контексте.
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Iuliia Timofeyeva
Ответ fewral
А в Китае она не сбежит?
Там проще затеряться так-то
+3
-1
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galik55
Ответ Katerina Sunny
Федченко не сказала, что ни с чем, сказала, что с ФК не связано.
А что она еще может сказать.
+3
-1
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alxmaks
Надеюсь через 2 года Алина сбежит оттуда и будет жить счастливой жизнью.
+8
-6
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KMR
Работаем дальше это же патентованая фраза Этери
+7
-5
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Jessi
Горбачёва убежала после тренировки. Не из дома или ещё откуда-то. Друзья сказали, что это случилось после неудачной тренировки. Понятно только одно-Горбачёва у Федченко единственный и главный проект, она ее не отпустит. Особенно сейчас, когда у Алины такая большая популярность. Если допустят, она поедет на ОИ 26, даже не сомневаюсь
+11
-10
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Plusha2112
Ответ goshforever
Выводов явно никаких. Ждите следующую серию
женщина , вам всего лишь не доложили о сделанных выводах , неужели это не понятно ?!
+10
-10
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Елена Спирина
Хочется верить, что все наладилось.
+1
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fewral
А в Китае она не сбежит?
+3
-3
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Лия Романова
это вы забыли и работаете дальше, некоторые обсуждать ещё год будут(
Надеюсь между собой хотя бы разобрались
+3
-3
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Алексей Токарев
Ответ Olga.t
Личную жизнь надо охранять от чужих глаз, а не выносить свои истории в общественное пространство. Тренер с таким удовольствием раздавала интервью в конце прошлого сезона, от неё мы узнали про отношения Алины с мамой. Федченко с азартом "перестреливалась" с Плющенко после известных событий. Так что она совсем не хочет скрывать свою "личную жизнь", а с удовольствием выносит её для собственного пиара.
Софья ничего плохого не говорила про маму Алины, она всегда говорила что не вмешивается в их отношения.
Плющенко она только отвечала на его принижения Алины, о том что у Алины только один четверной был, и на его карикатуры на Федченко с пририсованной короной.
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Владддд
Ответ Алексей Токарев
Никто ничего не знает, но все так любят покопаться в чужой личной жизни.
Вот и ты такая же грязнуха, лишь бы в чужое белье залезть))))
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