Федченко о побеге Горбачевой: «Эта история не была связана с фигурным катанием. Все в прошлом, забыли и работаем дальше»

Тренер заявила, что история с побегом Алины Горбачевой «осталась в прошлом».

16-летняя фигуристка пропала в Москве 28 августа, полиция нашла ее почти сутки спустя в одном из кинотеатров. После этого Горбачева заявила, что ее исчезновение не было связано с фигурным катанием.

– Вся громкая история с пропажей в прошлом? Сейчас Алине и вам ничего не мешает готовиться?

– Эта история не была связана с фигурным катанием, поэтому никаких проблем на подготовку это не накладывает.

– Какой вывод по итогу всей истории сделали именно вы?

– Не хочу говорить об этом. Все в прошлом, забыли и работаем дальше, – сказала .

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