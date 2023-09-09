Гран-при среди юниоров. Эбихара, Мингю Со, Наката, Вацлавик, Сайед выйдут на лед с произвольными программами

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9 сентября фигуристы покажут произвольные программы на этапе юниорского Гран-при.

Гран-при среди юниоров

3-й этап

Стамбул, Турция

Юноши

Начало – 11:00 по московскому времени, прямая трансляцияютуб-канал ISU Junior Grand Prix.

Четвертая разминка

16. Федор Кулиш (Латвия)

17. Орельян Шерве (Швейцария)

18. Терри Ю Тао Джин (Канада)

19. Али Эфе Гюнеш (Турция)

20. Дэвид Бондар (Канада)

21. Якуб Лофек (Польша)

Пятвя разминка

22. Константин Супаташвили (Грузия)

23. Лукаш Вацлавик (Словакия)

24. Элиас Сайед (Швеция)

25. Рио Наката (Япония)

26. Даийя Эбихара (Япония)

27. Мингю Со (Южная Корея)

Положение после короткой программы

1. Даийя Эбихара (Япония) – 76,10

2. Мингю Со (Южная Корея) – 75,67

3. Рио Наката (Япония) – 73,55

4. Лукаш Вацлавик (Словакия) – 65,04

5. Элиас Сайед (Швеция) – 63,76

6. Константин Супаташвили (Грузия) – 61,28

7. Якуб Лофек (Польша) – 60,78

8. Али Эфе Гюнеш (Турция) – 60,58

9. Дэвид Бондар (Канада) – 60,30

10. Федор Кулиш (Латвия) – 60,02

Расписание третьего этапа Гран-при среди юниоров в Стамбуле

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