Гран-при среди юниоров. Наката, Мингю Со, Вацлавик, Эбихара, Супаташвили выступят с короткими программами

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7 сентября фигуристы покажут короткие программы на юниорском этапе Гран-при.

Гран-при среди юниоров

3-й этап

Стамбул, Турция

Юноши

Короткая программа

Начало – 18:15 по московскому времени, прямая трансляция – ютуб-канал ISU Junior Grand Prix.

Первая разминка

1. Рио Наката (Япония)

2. Алексей Власенко (Венгрия)

5. Лукаш Вацлавик (Словакия)

Вторая разминка

7. Якуб Лофек (Польша)

10. Терри Ю Тао Джин (Канада)

Третья разминка

12. Егор Марценко (Эстония)

14. Константин Супаташвили (Грузия)

Четвертая разминка

16. Дэвид Бондар (Канада)

17. Кай Ковар (США)

19. Даийя Эбихара (Япония)

21. Мингю Со (Южная Корея)

Пятая разминка

24. Кирилл Марсак (Украина)

Расписание третьего этапа Гран-при среди юниоров в Стамбуле

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