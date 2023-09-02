Гран-при среди юниоров. Хагара, Ким Хен Ем, Строммер, Какиучи, Росси выступят с произвольными программами

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2 сентября на Гран-при среди юниоров будут разыграны медали в соревнованиях юношей.

Гран-при среди юниоров

2-й этап

Линц, Австрия 

Юноши

Произвольная программа

Начало – 16.05 по московскому времени. 

Третья разминка

11. Артур Вольфганг Маи (Германия) 

12. Матиас Линдфорс (Финляндия)

13. Наоки Росси (Швейцария) 

14. Александр Власенко (Венгрия)

15. Давид Ли (Канада) 

Четвертая разминка

16. Хару Какиучи (Япония) 

17. Эдвард Эпплби (Великобритания)

18. Тонг Тиан (Китай) 

19. Бэк Строммер (США) 

20. Ким Хен Ем (Южная Корея)

21. Адам Хагара (Словакия) 

После короткой программы

1. Адам Хагара (Словакия) – 74,01

2. Ким Хен Ем (Южная Корея) – 73,45

3. Бэк Строммер (США) – 69,98

4. Хару Какиучи (Япония) – 69,39

5. Эдвард Эпплби (Великобритания) – 66,16

6. Тонг Тиан (Китай) – 66,12

7. Давид Ли (Канада) – 65,11

8. Александр Власенко (Венгрия) – 64,73

9. Наоки Росси (Швейцария) – 61,78

10. Артур Вольфганг Маи (Германия) – 55,57

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