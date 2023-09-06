Расписание третьего этапа Гран-при среди юниоров в Стамбуле
7 сентября в Стамбуле стартует третий этап юниорского Гран-при по фигурному катанию.
Гран-при среди юниоров
3-й этап
Стамбул, Турция
7 сентября
Девушки, короткая программа
11.30
Пары, короткая программа
16.45
Юноши, короткая программа
18.15
8 сентября
Танцы на льду, ритм-танец
11.30
Пары, произвольная программа
14.20
Девушки, произвольная программа
16.00
9 сентября
Юноши, произвольная программа
11.00
Танцы на льду, произвольный танец
15.40
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.
Комментарии