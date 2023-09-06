Расписание третьего этапа Гран-при среди юниоров в Стамбуле

7 сентября в Стамбуле стартует третий этап юниорского Гран-при по фигурному катанию.

Гран-при среди юниоров

3-й этап

Стамбул, Турция

7 сентября

Девушки, короткая программа

11.30

Пары, короткая программа

16.45

Юноши, короткая программа

18.15

8 сентября

Танцы на льду, ритм-танец

11.30

Пары, произвольная программа

14.20

Девушки, произвольная программа

16.00

9 сентября

Юноши, произвольная программа

11.00

Танцы на льду, произвольный танец

15.40

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.