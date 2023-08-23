«******** от себя. Расслабься, ты классная – работай с этим ощущением». Худайбердиева об установках в группе Жулина

Теги сборная России танцы на льду Александр Жулин чемпионат России Александра Степанова Иван Букин Егор Базин Елизавета Худайбердиева Фигурное катание

Елизавета Худайбердиева рассказала об атмосфере в группе Александра Жулина.

Худайбердиева выступает в танцах на льду с Егором Базиным. В декабре они стали чемпионами России, а в апреле перешли к Жулину.

– Вы в первый раз в группе с такой сильной конкуренцией оказались. Комфортно?

– Мне кажется, у нас очень здоровая обстановка в коллективе. Не исключаю, что это идет от тренерского штаба. Пару недель назад мне один журналист написал: «Говорят, у вас там с [Александрой] Степановой уже бои за музыку начинаются». Я Саше показала. Посмеялись, что надо снять в соцсети видео, как мы деремся.

У нас все взрослые воспитанные классные товарищи. Мы все-таки не дружим – нам это и не обязательно. Мы просто работаем вместе. Саша с Ваней [Букиным] такие позитивные. Ваня вообще самый жизнелюбивый человек из всех, что я видела. Даже когда ему максимально неприятно и плохо.

Саша всегда очень милая и положительная. Мы уходим с катка в разные стороны, но на катке никто не «бычит» друг на друга, не ссорится. С интересом следим, кто что сделал и придумал. Круто, когда кто-то сделал что-то классное и ему все аплодируют.

– А если на чемпионате России весь пьедестал будет жулинским?

– О, это было бы круто. Я очень на это надеюсь.

– Какую самую главную вещь от Жулина вы усвоили за эти несколько месяцев?

– «******** (отвали) от себя. Не трогай. Расслабься. Ты классная. Работай с этим ощущением».

– Нам всем нужно немного Жулина.

– О да! Егор [Базин] очень преобразился, я в него, если честно, влюбилась как в спортсмена. Горжусь, что он мой партнер. Он стал такой свободный! Не знаю, что они ему наговорили. Наверное, тоже отстать от себя. Он расслабился, успокоился, поверил в себя. Понял, что он классный, – рассказала фигуристка.

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5 комментариев

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smoky eyes
«Воспитанные» 😅. Не осуждаю, просто забавно )
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Alla Belova
Расслабиться - это очень даже хорошо, но главное в дальнейшем тащиться не от себя, а от музыки и образа!
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Оле-Лукойе
Надеюсь, пьедестал не будет целиком жулинским...
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Maturmalai
Прелестной барышне прелестный кавалер Жулин.
И после такого люди еще ужасаются слову "безызбежно"?
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okkervil
Как же вы, **** ******, ******* всех своими ******* звёздочками !
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