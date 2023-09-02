Жулин о Косторной: «Совмещение работы хореографа и тренировки? Это практически невозможно, если речь о серьезном спорте»

Теги сборная России танцы на льду Александр Жулин пары Алена Косторная Академия Плющенко Фигурное катание

Александр Жулин связал с пиаром решение Алены Косторной стать хореографом.

Фигуристка выступает в парном катании с Георгием Куницей. В свободное от тренировок и соревнований время она будет работать хореографом в академии «Ангелы Плющенко».

«Совмещение работы хореографа и тренировки? На мой взгляд, это практически невозможно, если идет речь о серьезном спорте. Получается, больше ход пиара», – сказал заслуженный тренер России Александр Жулин.

16 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Katerina Sunny
Совмещение ЛП и сезона с соревнованиями- это практически невозможно, если речь идёт о постановке Жулиным хороших программ для фигуристов.
+16
-3
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Black&White
Зато можно литтерболить и тренировать. История знает такие примеры 😅
+12
-3
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Шульгин
Ещё один умный, все спормены подкатками занимаются это тоже самое
+10
-5
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пахра
Жулин не прав, до серьезного спорта ещё надо как- то дожить, тренироваться и тренироваться, а насчёт пиара- Косторную и так все знают, красота её катания и есть её пиар.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дудабот Уно
Как насчет Дрозда, который все выходные мотается в Питер тренировать, или он в несерьезном спорте?

Дрозд: — Я полноценно работаю тренером. Естественно, в приоритете сейчас наша спортивная карьера с Елизаветой. Ей мы занимаемся всю рабочую неделю, с понедельника по пятницу. В выходные уже я уезжаю к себе в Северную столицу, работаю с нашими ребятами в Санкт-Петербурге. С синхронным катанием и с танцорами. Это профессиональная работа, но с четко расставленными приоритетами. И желанием постараться успеть везде.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пахра
Жулин не прав, а его фигуристы тоже охотно принимают участие в шоу, уж не пиар ли это?
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
S Olga
Опять обзвон? Да что ж такое?! На каждый чих надо у всех спросить мнение. Как самим не надоело?
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Татьяна Вересова
У Жулина Дрозд, работая в другом городе хореографом, серебряным призером ЧР стал
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
76yjgh98tr675dyt45
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
А чем им простите тренировки оплачивать? Жулин об этом не подумал?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ИринаФК
Александр, у вас столько пар. Займитесь лучше своим делом 😏
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vika27
Его же ученик Дрозд где только не тренирует
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Утренняя Аврора
Жулин прав
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кэп
Касторная сама себя затренерует, это ж вторая Савченко)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий