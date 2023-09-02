Жулин о Косторной: «Совмещение работы хореографа и тренировки? Это практически невозможно, если речь о серьезном спорте»

Александр Жулин связал с пиаром решение Алены Косторной стать хореографом.

Фигуристка выступает в парном катании с Георгием Куницей. В свободное от тренировок и соревнований время она будет работать хореографом в академии «Ангелы Плющенко».

«Совмещение работы хореографа и тренировки? На мой взгляд, это практически невозможно, если идет речь о серьезном спорте. Получается, больше ход пиара», – сказал заслуженный тренер России Александр Жулин.