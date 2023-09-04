Бетина Попова оценила решение Алены Косторной стать хореографом.

Косторная выступает в парном катании с Георгием Куницей. В свободное от тренировок и соревнований время она будет работать в академии «Ангелы Плющенко».

– Работа хореографом не помешает ее дальнейшему развитию карьеры?

– Не считаю, что это так. Спортсмен не проводит на тренировках 24 часа в сутки, слава богу, у ребят есть свободное время.

Когда ты взрослый спортсмен – нужно как‑то зарабатывать, здорово, что у нее есть возможность делать это в смежной профессии. Возможно, даже будет что‑то перенимать на свою спортивную карьеру.

– Не потеряет в концентрации?

– Она очень ответственно относится к тренировочному процессу, они с Гошей замотивированы. Пока что со всем справляется.

– Не было варианта привлечь ее к работе в вашей группе?

– Она не смогла бы совмещать, она катается во время наших тренировок, – сказала хореограф.

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