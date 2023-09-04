Попова о Косторной в роли хореографа: «Не считаю, что это помешает ее карьере. Спортсмен не проводит на тренировках 24 часа в сутки»

Теги сборная России пары Бетина Попова Георгий Куница Алена Косторная Фигурное катание

Бетина Попова оценила решение Алены Косторной стать хореографом.

Косторная выступает в парном катании с Георгием Куницей. В свободное от тренировок и соревнований время она будет работать в академии «Ангелы Плющенко».

– Работа хореографом не помешает ее дальнейшему развитию карьеры?

– Не считаю, что это так. Спортсмен не проводит на тренировках 24 часа в сутки, слава богу, у ребят есть свободное время.

Когда ты взрослый спортсмен – нужно как‑то зарабатывать, здорово, что у нее есть возможность делать это в смежной профессии. Возможно, даже будет что‑то перенимать на свою спортивную карьеру.

– Не потеряет в концентрации?

– Она очень ответственно относится к тренировочному процессу, они с Гошей замотивированы. Пока что со всем справляется.

– Не было варианта привлечь ее к работе в вашей группе?

– Она не смогла бы совмещать, она катается во время наших тренировок, – сказала хореограф. 

Железняков о Косторной в роли хореографа: «Очередная блажь. Можно назвать себя кем угодно, но это не значит, что ты им являешься»

Жулин о Косторной: «Совмещение работы хореографа и тренировки? Это практически невозможно, если речь о серьезном спорте»

Материалы по теме

16 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Татьяна Вересова
Спортсменам, помимо прочего, ещё надо на что-то еду покупать, квартиру оплачивать, ну и прочая проза жизни. Алена не сборника сейчас. Почему факт ее работы кого-то удивляет?
+33
-2
+31
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Елена Спирина
Алене удачи в парном катании. А насчет работы, ей видней, что делать. Будет успевать, то почему бы и нет
+18
0
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Katerina Sunny
У Плющенко Алёнка может заработать. Врядли в группе Рослякова есть возможность Алёнке платить, как хореографу.
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ИринаФК
Критикующим Алёну неплохо бы внимательнее читать новости. Она не будет ставить никакие программы. Только что-то отрабатывать. Пару раз в неделю. А всполошились все так, будто её туда на полную ставку на все группы взяли)
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Татьяна Вересова
Ответ juliamart
Так муж должен обеспечивать по идее..
Он у нее такой же спортсмен, как вам отлично известно
+11
-3
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Док Аксель
Это обоюдное её решение и работодателя. Устраивает их такое совместное сотрудничество и пусть работает. Алёна попробует для себя что-то новое, получит определённые знания и опыт. В АП не мало юных фигуристов, которым ей есть что оказать и чему обучить. Удачи !
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ИринаФК
Ответ ретроградный меркурий
Ну, это как посмотреть. Расписание спортсмена на день: хореография - час, ОФП+СФП - час-полтора, два ледовых занятия по полтора часа плюс разминка и заминка - тоже где-то два раза по часу. Иногда еще бывает массаж. Итого минимум 7 часов в день вычеркиваем. А для того, чтобы поставить хотя бы одну программу, надо: несколько десятков часов на прослушивание композиций (ок, допустим, это можно делать паралелльно с занятиями), потом скомпоновать музыку - сначал в голове, потом на компьютере, потом расставить по таймингу обязательные элементы, потом продумать шаги и хореографию. Дальше нужно собрать всю программу целиком на льду и запомнить ее, потом несколько часов потратить, чтобы запомнил ученик. А потом нужно еще несколько десятков часов потратить на вкатывание и шлифование программы и только потом с нею может работать тренер. Можно, конечно, все это время не тратить, срезать углы, упрощать процесс - но тогда получится полная халтура, а не программа. Хотя, зная, как Плющенко набирает хореографов в академию, то для такого уровня сойдет. И для меня по-прежнему загадка, как Косторная собирается ставить программу юниорского уровня (а это уже полупрофессиональный уровень), если ей самой тренеры каждый жест руки по полчаса ставили.
Алёна и не собирается ставить никому программы. Сами придумали, сами обиделись
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лия Романова
Алене удачи в любом случае, хотя совмещать будет непросто.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lina T.
Ответ ретроградный меркурий
Ну, это как посмотреть. Расписание спортсмена на день: хореография - час, ОФП+СФП - час-полтора, два ледовых занятия по полтора часа плюс разминка и заминка - тоже где-то два раза по часу. Иногда еще бывает массаж. Итого минимум 7 часов в день вычеркиваем. А для того, чтобы поставить хотя бы одну программу, надо: несколько десятков часов на прослушивание композиций (ок, допустим, это можно делать паралелльно с занятиями), потом скомпоновать музыку - сначал в голове, потом на компьютере, потом расставить по таймингу обязательные элементы, потом продумать шаги и хореографию. Дальше нужно собрать всю программу целиком на льду и запомнить ее, потом несколько часов потратить, чтобы запомнил ученик. А потом нужно еще несколько десятков часов потратить на вкатывание и шлифование программы и только потом с нею может работать тренер. Можно, конечно, все это время не тратить, срезать углы, упрощать процесс - но тогда получится полная халтура, а не программа. Хотя, зная, как Плющенко набирает хореографов в академию, то для такого уровня сойдет. И для меня по-прежнему загадка, как Косторная собирается ставить программу юниорского уровня (а это уже полупрофессиональный уровень), если ей самой тренеры каждый жест руки по полчаса ставили.
Вы на Алену прям полноценную работу хореографа-постановщика навесили... Не думаю, что она уже достигла нужного уровня) скорее будет отрабатывать отдельные моменты в уже скомпонованных программах.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
First Second
Ответ ретроградный меркурий
Ну, это как посмотреть. Расписание спортсмена на день: хореография - час, ОФП+СФП - час-полтора, два ледовых занятия по полтора часа плюс разминка и заминка - тоже где-то два раза по часу. Иногда еще бывает массаж. Итого минимум 7 часов в день вычеркиваем. А для того, чтобы поставить хотя бы одну программу, надо: несколько десятков часов на прослушивание композиций (ок, допустим, это можно делать паралелльно с занятиями), потом скомпоновать музыку - сначал в голове, потом на компьютере, потом расставить по таймингу обязательные элементы, потом продумать шаги и хореографию. Дальше нужно собрать всю программу целиком на льду и запомнить ее, потом несколько часов потратить, чтобы запомнил ученик. А потом нужно еще несколько десятков часов потратить на вкатывание и шлифование программы и только потом с нею может работать тренер. Можно, конечно, все это время не тратить, срезать углы, упрощать процесс - но тогда получится полная халтура, а не программа. Хотя, зная, как Плющенко набирает хореографов в академию, то для такого уровня сойдет. И для меня по-прежнему загадка, как Косторная собирается ставить программу юниорского уровня (а это уже полупрофессиональный уровень), если ей самой тренеры каждый жест руки по полчаса ставили.
Вы вроде достаточно адекватный местный обитатель, а прочитать предыдущие новости, где уточняются нюансы работы Алены в ап не удосужились. Это было бы гораздо проще и быстрее, нежели написание вашего огромного комментария.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ретроградный меркурий
Ну, это как посмотреть. Расписание спортсмена на день: хореография - час, ОФП+СФП - час-полтора, два ледовых занятия по полтора часа плюс разминка и заминка - тоже где-то два раза по часу. Иногда еще бывает массаж. Итого минимум 7 часов в день вычеркиваем. А для того, чтобы поставить хотя бы одну программу, надо: несколько десятков часов на прослушивание композиций (ок, допустим, это можно делать паралелльно с занятиями), потом скомпоновать музыку - сначал в голове, потом на компьютере, потом расставить по таймингу обязательные элементы, потом продумать шаги и хореографию. Дальше нужно собрать всю программу целиком на льду и запомнить ее, потом несколько часов потратить, чтобы запомнил ученик. А потом нужно еще несколько десятков часов потратить на вкатывание и шлифование программы и только потом с нею может работать тренер. Можно, конечно, все это время не тратить, срезать углы, упрощать процесс - но тогда получится полная халтура, а не программа. Хотя, зная, как Плющенко набирает хореографов в академию, то для такого уровня сойдет.
И для меня по-прежнему загадка, как Косторная собирается ставить программу юниорского уровня (а это уже полупрофессиональный уровень), если ей самой тренеры каждый жест руки по полчаса ставили.
+6
-6
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий