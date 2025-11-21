Митрофанов о паре с Ефимовой: «Наслаждаюсь каждым днем нашего катания. Я знал, что хочу быть с ней – и Олимпиада была не так важна»
Американская спортивная пара Алиса Ефимова – Миша Митрофанов высказалась о возможном выступлении на Олимпиаде-2026 в Милане.
– Ты ведь понимала, что при переходе в США будут проблемы с паспортом. Тебя это не остановило?
Алиса: Нет. Олимпиада – это очень важно, но есть ведь чемпионаты мира, четырех континентов, другие соревнования. Это все равно очень крутая спортивная карьера. А после авиакатастрофы прошлой зимой, в которой погибли столько наших знакомых фигуристов, мы все почувствовали, что можно быть счастливым даже без Олимпиады.
Я делаю все возможное, чтобы туда попасть, отдаю 100% – и знаю, что шанс попасть в Милан у меня есть. А там уж будет как будет.
– Миша, когда вставал в пару с Алисой, понимал, что рискуешь не попасть в Милан-2026?
Миша: А я сразу почувствовал, что она – та самая. Алиса мой человек. Я наслаждаюсь каждым днем нашего катания. Я знал, что хочу быть с ней – и Олимпиада была не так важна.
Да, конечно, это мечта любого спортсмена, но мне было гораздо важнее стать классной спортивной парой. И Алиса – мой лучший шанс на это, такого больше не будет. Вернись я в прошлое – принял бы это же решение. Я с закрытыми глазами готов выбирать Алису каждый день, если понадобится.
– Какая ситуация сейчас?
Алиса: Мы подали все необходимые документы и прошения, остается только ждать.
– А вы готовы кататься до 40 лет, как Деанна Стеллато-Дудек?
Алиса: Никогда не знаешь, что впереди. Надо идти шаг за шагом и делать все, что меня зависит. Я хочу кататься до тех пор, пока могу на 100% отдаваться этому делу.
– Но это не последний сезон в твоей карьере?
Алиса: Надеюсь, нет.
Миша: Мы это обсуждали. Вообще, мы очень откровенны друг с другом, нет тем, на которые мы не можем разговаривать. Я знаю, что мы можем кататься еще, но надо будет понять, чего мы хотим и как видим наше будущее.
