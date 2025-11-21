  • Спортс
  Адам Сяо Хим Фа: «Летом очень переживал из-за Олимпиады, теперь решил не думать об этом. Даже отобраться в Милан – уже крутой результат»
Адам Сяо Хим Фа: «Летом очень переживал из-за Олимпиады, теперь решил не думать об этом. Даже отобраться в Милан – уже крутой результат»

Двукратный чемпион Европы Адама Сяо Хим Фа прокомментировал прокат короткой программы на Гран-при Финляндии (1-е место, 92,50 балла).

Слова французского фигуриста передает корреспондент Спортс’’ Майя Багрянцева.

«Я сегодня нервничал больше, чем обычно. Но как только вышел на лед, волнение исчезло. Прокатом, наверное, доволен, хотя во время каскада ругался на себя ужасно.

Подготовка к этапу получилась немного смазанной: всю прошлую неделю я проболел, потом начались проблемы с ботинками – я сломал сразу две пары, в один день. Так что срочно готовил новые, ставил лезвия и старался успеть к началу турнира. Если честно, после первого этапа Гран-при у меня были проблемы с мотивацией. Я очень устал, энергии не было совсем. Так что я рад, что между этапами у меня получился такой перерыв. Я стал быстрее уставать после соревнований, может, старею, не знаю.

Размышлял, какие цели ставить перед собой. Летом я очень переживал из-за Олимпиады, а теперь решил не думать об этом. Конечно, это важный старт. Но я для себя решил, что даже отобраться в Милан – уже крутой результат. Ребенком я даже мечтать о таком не мог. Так что цели ставлю себе краткосрочные и не загадываю вперед», – сказал Сяо Хим Фа.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
logoАдам Сяо Хим Фа
logoсборная Франции
этап Гран-при в Финляндии
мужское катание
logoГран-при
logoОлимпиада-2026
