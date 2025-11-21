Миша Митрофанов: «Тренировки у Москвиной навсегда у меня в сердце. Она до сих пор не стесняется учиться и становиться лучше»

Американский фигурист Митрофанов: тренировки у Москвиной у меня в сердце.

Американский фигурист Миша Митрофанов, выступающий в паре с Алисой Ефимовой, рассказал о тренировках в России.

– Впервые меня привезли в Россию года в 4. Меня крестили в Москве, в той же церкви, где крестились родители и бабушка с дедушкой. В следующий раз я приехал лет в 8: с большим энтузиазмом «помогал» дедушке строить дачу, носился там с лопатой между рабочими.

А потом уже пришло время соревнований: я дважды участвовал в Кубке Ростелекома – в Москве и в Сочи. Еще пару раз приезжал на летние сборы. Первый раз после юниорского чемпионата мира в 2018-м – тоже в Сочи, к Нине Мозер. Мне очень понравилось, там чувствуется олимпийских дух – они сохранили и олимпийскую деревню, и сам каток.

Который, кстати, расположен рядом с трассой «Формулы-1». Во время нашего следующего приезда в Сочи на трассе шли гонки, ты слышишь гул болидов, крики зрителей – и дух захватывает от этой атмосферы.

Сборы у Москвиной стали для меня абсолютно новым опытом. Я увидел, как тренируются русские фигуристы – у них совсем другой подход к работе. Да, есть и что-то общее, но даже само расписание очень отличается. На сборах у нас каждый день был час ОФП, потом полтора часа льда, небольшой перерыв, снова две тренировки. Очень серьезный график, было непросто.

В Америке у нас было больше льда, но меньше ОФП – мы боялись сильно устать до выхода на лед. А тут мы увидели, что именно серьезная подготовка перед прокатом приносит хорошие результаты на льду, и по возвращении домой постарались внедрить что-то из этой методики.

– Как тебе Тамара Николаевна?

– Она невероятная. Для нее фигурное катание – страсть. Не знаю, сколько ей лет, но она и сегодня любит этот спорт так же сильно, как тогда, когда сама впервые вышла на лед. Я до сих пор помню, какие сильные у нее руки: она показывала нам какие-то моменты и брала меня за руку. Она миниатюрная, но очень сильная.

Очень мило, что ей приносят специальную табуреточку, чтобы ей было лучше видно все из-за бортика. Эти тренировки навсегда у меня в сердце. Тамара Николаевна (говорит по-русски – Спортс’’) была очень сильной фигуристкой, но как тренер стала легендой – в первую очередь из-за любви к фигурному катанию. Она до сих пор не стесняется учиться и становиться лучше. Я преклоняюсь перед ней и бесконечно ее уважаю.

– С какими-то российскими парами на тех сборах пересеклись?

– С Сашей Бойковой и Димой Козловским. Но мне нравятся и Мишина с Галлямовым , просто они попали к Москвиной чуть позже. Мы несколько раз выступали с ними на турнирах и хорошо общались.

За ними было так интересно наблюдать. Они выходят на лед – и моментально включаются. Это их работа, к которой они относятся максимально серьезно. Фигурное катание для них не просто спорт, а карьера на всю жизнь. У них очень профессиональное отношение к этой работе, так что у ребят есть чему поучиться, – сказал Митрофанов.

