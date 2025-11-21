10

Татьяна Тарасова: «Костылева – девочка уникальная, но всегда надо все делать. Плескачева откатала на 100% свою программу»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила результаты юниорок на этапе Гран-при России в Омске.

Победила Лидия Плескачева, Елена Костылева стала второй, Агата Петрова заняла третье место.

– У Костылевой не все получилось, но заняла второе место, смогла выполнить элементы ультра‑си.

– Лена смогла прыгнуть сложные прыжки, один из которых четверной. Это не сделал никто больше. Но два прыжка пропустила. На одном была ошибка, она вообще никогда этого не делает. Видимо, соревнования одно за другим, перерыв одна неделя. Ребенок, который никогда не устает, устал. Хоть мы к этому и не привыкли, но что же делать. Она, конечно, девочка уникальная, никто в этом не сомневается. Но всегда надо все делать.

– Как вам выступление Плескачевой?

– Хорошо. Она откатала на 100% свою программу, но у нее не было четверного элемента в программе, но тройной аксель она прыгнула очень хорошо и все остальное [тоже]. Я ее поздравляю, что она вышла, она же болела. Поздравляю тренеров! Это очень большой успех для нее, – сказала Тарасова.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
Елена Костылева
logoТатьяна Тарасова
logoСерия Гран-при России
женское катание
logoсборная России
Сердце Сибири
Лидия Плескачева
