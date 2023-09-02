Железняков о Косторной в роли хореографа: «Очередная блажь. Можно назвать себя кем угодно, но это не значит, что ты им являешься»

Алексей Железняков назвал блажью решение Алены Косторной стать хореографом.

Фигуристка выступает в парном катании с Георгием Куницей. В свободное от тренировок и соревнований время она будет работать хореографом в академии «Ангелы Плющенко».

«Я конечно, удивлен, так как Алена, если мне не кажется, решила развиваться в парном катании.

Ну, во-первых, чтобы называться хореографом, нужно иметь образование! Во-вторых, это огромный пласт работы, люди годами учатся, изучают определенные предметы: искусство балетмейстера, историю костюма, историю музыки, теорию и практику классического и современного танца – очень много предметов и для этого есть определенные учебные заведения.

Очень много нужно узнать и познать, чтобы называть себя хореографом. А так, это очередная блажь. Я же не могу себя сейчас назвать инженером-строителем просто потому, что мне нравится строить!?

Всему свое время и место и всему нужно учиться. А так, можно назвать себя кем угодно, но это не значит, что ты им являешься. Есть слово профессионализм, оно не произошло из ниоткуда», – сказал хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков.