Железняков о Косторной в роли хореографа: «Очередная блажь. Можно назвать себя кем угодно, но это не значит, что ты им являешься»
Алексей Железняков назвал блажью решение Алены Косторной стать хореографом.
Фигуристка выступает в парном катании с Георгием Куницей. В свободное от тренировок и соревнований время она будет работать хореографом в академии «Ангелы Плющенко».
«Я конечно, удивлен, так как Алена, если мне не кажется, решила развиваться в парном катании.
Ну, во-первых, чтобы называться хореографом, нужно иметь образование! Во-вторых, это огромный пласт работы, люди годами учатся, изучают определенные предметы: искусство балетмейстера, историю костюма, историю музыки, теорию и практику классического и современного танца – очень много предметов и для этого есть определенные учебные заведения.
Очень много нужно узнать и познать, чтобы называть себя хореографом. А так, это очередная блажь. Я же не могу себя сейчас назвать инженером-строителем просто потому, что мне нравится строить!?
Всему свое время и место и всему нужно учиться. А так, можно назвать себя кем угодно, но это не значит, что ты им являешься. Есть слово профессионализм, оно не произошло из ниоткуда», – сказал хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков.
Аленка барышня , конечно, непредсказуемая , но вкус у нее есть, музыку чувствует и растворяется в ней.
Хотелок у нее много, а почему бы и нет.
Но прежде паре КК желаю войти в основной состав.
Ничего не имею против Даши и против ее выбора где и кем работать, но как уже надоели эти двойные стандарты.
А та же Усачева вообще сама ещё школьница, но детей тренировать ей разрешают.
ага. у каждого кто в топе по 5 дипломов, наверное для получения каждого за партой сидели, экзамены сдавали. ну-ну. сидел бы молчал лучше.
Если спрос будет, то и Алёнка будет развиваться в этом направлении.
Железяка по собственному опыту знает, о чём говорит.))
— (Дэйв Барри).
У Алёны получится, если она этого захочет.