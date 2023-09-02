Железняков о Косторной в роли хореографа: «Очередная блажь. Можно назвать себя кем угодно, но это не значит, что ты им являешься»

Теги сборная России пары Алексей Железняков Алена Косторная Академия Плющенко Фигурное катание

Алексей Железняков назвал блажью решение Алены Косторной стать хореографом.

Фигуристка выступает в парном катании с Георгием Куницей. В свободное от тренировок и соревнований время она будет работать хореографом в академии «Ангелы Плющенко».

«Я конечно, удивлен, так как Алена, если мне не кажется, решила развиваться в парном катании.

Ну, во-первых, чтобы называться хореографом, нужно иметь образование! Во-вторых, это огромный пласт работы, люди годами учатся, изучают определенные предметы: искусство балетмейстера, историю костюма, историю музыки, теорию и практику классического и современного танца – очень много предметов и для этого есть определенные учебные заведения.

Очень много нужно узнать и познать, чтобы называть себя хореографом. А так, это очередная блажь. Я же не могу себя сейчас назвать инженером-строителем просто потому, что мне нравится строить!?

Всему свое время и место и всему нужно учиться. А так, можно назвать себя кем угодно, но это не значит, что ты им являешься. Есть слово профессионализм, оно не произошло из ниоткуда», – сказал хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков.

65 комментариев

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Пахра
Что это Железняков так переживает за Косторную, как будто она к нему пришла наниматься на работу, а он ей отповедь прочитал? Читать надо уметь: нештатным хореографом, будет делиться своим опытом в свободное от тренировок время. Это не профессия пока, а просто подработка. А потом, Академия Плющенко - частная, кого хотят, того и приглашают, никого не спрашивают и ничего не нарушают, не так ли, Алексей?
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galik55
Товарищ хореограф, что скажете о таких фигуристах, которые стали хореографами : Лори Никол, Паскуале Камерленго, Ламбель, Дин, Жулин, Авербух.и т д
Аленка барышня , конечно, непредсказуемая , но вкус у нее есть, музыку чувствует и растворяется в ней.
Хотелок у нее много, а почему бы и нет.
Но прежде паре КК желаю войти в основной состав.
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Е...С
Железняков о Усачевой в роли тренера: "Дашенька практикуется выступать в роли тренера. ... Она училась у нас и теперь передает все это детям."

Ничего не имею против Даши и против ее выбора где и кем работать, но как уже надоели эти двойные стандарты.
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Юра Плисецкий
Алена же студентка. Она и получает профильное образование.
А та же Усачева вообще сама ещё школьница, но детей тренировать ей разрешают.
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Manukello
"люди годами учатся, изучают определенные предметы: искусство балетмейстера, историю костюма, историю музыки, теорию и практику классического и современного танца "
ага. у каждого кто в топе по 5 дипломов, наверное для получения каждого за партой сидели, экзамены сдавали. ну-ну. сидел бы молчал лучше.
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Lana Kazakova
Алёне 20 лет, они с Гошей не в сборной. На что им жить, если они не будут брать подработки?
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Anneta28
Железа, ты вот тоже хореографом называешься, но не являешься. То чему на своих занятиях ты учишь детей, это все что угодно, но только не хореография.
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Katerina Sunny
Железняков такой лицемер. Только недавно был на сборах с с практикующейся выступать в роли тренера.
Если спрос будет, то и Алёнка будет развиваться в этом направлении.
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Black&White
Как самокритично, Алексей.
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Капитан Немо
Пусть попробует Алёна. Отстаньте от неё.
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Пахра
Ответ Е...С
Железняков о Усачевой в роли тренера: "Дашенька практикуется выступать в роли тренера. ... Она училась у нас и теперь передает все это детям." Ничего не имею против Даши и против ее выбора где и кем работать, но как уже надоели эти двойные стандарты.
Аленка учится на тренера, а Даша вообще школьница, но именно Косторная ему покоя не даёт, значит, правильно всё делает Аленка, на правильном пути.
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Анастасия Внукова
Усачева? Цурская? Это другое )))
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Katrin_Sur_0709
Ответ Флер де Лис
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В каком месте? в набросах на несовершеннолетних девочек? он может и норм, но точно не мужик. даже ЕВ Плюща испугался, хотя сам и набросил первый. Ссыкло он
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Ezhevika33
Пока что она работает с юниорами с уже поставленными программами. Человек только начал набираться опыта, а её уже поливают адепты одного штаба.
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Sgi
Тут скорее он про себя )
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Ezhevika33
Глейх окончил университет физкультуры, там изучают историю костюма, историю музыки и прочее перечисленное?
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ribikorto
Ответ Флер де Лис
Как минимум, он за своих всегда топит и защищает.
В основном он Тутберидзе от девочек-подростков "защищает". Очень мило. А сейчас кого и от кого защитил?
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Maturmalai
В ответ на очередную блажь Железняков выдал очередную дичь.
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Viks
А так, можно назвать себя кем угодно, но это не значит, что ты им являешься." --- А Загитова это знает?
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Morveena Bum
бедный взрослый мужчина, опять его эго ущемила молодая девочка
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Блинчик
"Можно назвать себя кем угодно, но это не значит, что ты им являешься"
Железяка по собственному опыту знает, о чём говорит.))
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Katt Lady
Железняков-то хореографом родился, еще пешком под стол ходил, а уже всю историю музыки знал. В чем-то он прав, но с чего-то нужно начинать. И прежде чем серьезно учиться, надо попробовать, твое это или нет.
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Maturmalai
А Железняков как хореограф что-нибудь дельное ставил? Или держится за фалды Глейха?
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Анастасия Платонова
Не бойтесь делать то, что не умеете. Помните, ковчег построил любитель, профессионалы построили Титаник.
— (Дэйв Барри).
У Алёны получится, если она этого захочет.
+15
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Katrin_Sur_0709
Ответ Флер де Лис
Как минимум, он за своих всегда топит и защищает.
защищает до тех пор, пока они "свои". как только кто -то посмеет уйти из штаба ведро помоев вслед обеспеченно
+14
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