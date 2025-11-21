  • Спортс
Хазе о короткой на Гран-при Финляндии: «Не тот прокат, который мы от себя ждем. 70 баллов – неплохая оценка, но мы нацелены на большее»

Хазе и Володин: в Финляндии показали не тот прокат, который от себя ждем.

Чемпионы Европы в парном катании Минерва Фабьен Хазе и Никита Володин прокомментировали прокат короткой программы на Гран-при Финляндии.

Слова немецких фигуристов передает корреспондент Спортс’’ Майя Багрянцева.

«Сегодня мы потеряли много баллов, конечно, это не тот прокат, который мы от себя ждем. Да, 70 баллов неплохая оценка, но мы знаем, что мы нацелены на большее. После короткой все очень плотно – первые четыре пары приехали практически в одни баллы. Завтра все начинается с нуля. первая четверка почти в один баллы приехала, завтра все начнется с нуля.

По турнирам этого сезона видно, что все нервничают больше, чем обычно – видимо, это эффект олимпийского сезона», – сказала Хазе.

«Вторая половина программы сегодня вообще не получилась. Сначала на поддержке потеряли баланс, и мне пришлось сделать дополнительный шаг, спасая элемент. Поэтому сбился со счета и практически сделал лишний оборот. Поэтому потом уже нагоняли музыку, вошли на тодес чуть поздно и сдержанно. И в итоге с тодесом тоже получилась проблема. Мы поборолись, но там уже было не спасти. Поругался про себя, поехал дальше на вращение – но концентрация была потеряна, да. Наверное, мы вышли из ритма – от этого и проблемы.

Пересматривать прокат пока не буду – нет смысла, завтра произвольная программа, надо на нее настраиваться», – добавил Володин.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
