Макар Солодников: «Из-за задержки рейса прилетел в день короткой программы, но восстановиться успел. Есть ли мечта? Чтобы было денег много»

Фигурист Солодников: хочу купить машину Audi RS6.

Фигурист Макар Солодников прокомментировал победу на этапе Гран-при России в Омске.

– Постарался все сделать, очень страшно было, но рад, что все получилось. Поехал, и дальше не до этого было – нужно было просто прыгать. Из-за задержки рейса прилетел вчера уже в день короткой программы. Но восстановиться успел – просто спал перед выступлением и все. Пойду сейчас прогуляюсь, кофе попью вкусный и спать лягу до вылета.

– Есть ли у тебя мечта?

– Чтобы было денег много (улыбается). Хочу купить машину Audi RS6, – сказал Солодников.