Тарасова о Мишиной и Галлямове: «С мастерами всегда приятно работать. А мастера, которые еще в состоянии учиться, – это вдвойне приятно»

Тарасова: мне было очень приятно работать с Мишиной и Галлямовым.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась впечатлениями от посещения тренировки чемпионов мира в парном катании Анастасии Мишиной и Александра Галлямова .

«Ребята набирают форму, хорошо работают. У Тамары Николаевны (Москвиной ) никто плохо не работает, и они не исключение. Мне было очень приятно с ними работать. С мастерами всегда приятно работать. А мастера, которые еще в состоянии учиться, – это вдвойне приятно.

Очень хорошие ребята, наша надежда. К сожалению, не едут на Олимпийские игры», – сказала Тарасова.

Тарасова посетила тренировку Мишиной и Галлямова, фигурист опубликовал фото: «Очень приятно слушать рекомендации от столь легендарной личности!»