Тарасова о Мишиной и Галлямове: «С мастерами всегда приятно работать. А мастера, которые еще в состоянии учиться, – это вдвойне приятно»
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась впечатлениями от посещения тренировки чемпионов мира в парном катании Анастасии Мишиной и Александра Галлямова.
«Ребята набирают форму, хорошо работают. У Тамары Николаевны (Москвиной) никто плохо не работает, и они не исключение. Мне было очень приятно с ними работать. С мастерами всегда приятно работать. А мастера, которые еще в состоянии учиться, – это вдвойне приятно.
Очень хорошие ребята, наша надежда. К сожалению, не едут на Олимпийские игры», – сказала Тарасова.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
