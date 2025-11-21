  • Спортс
Ефимова и Митрофанов о произвольной, посвященной Гордеевой и Гринькову: «Для нас это особенная программа. То, что Катя дала благословение, огромная честь для нас»

Фигуристы Ефимова и Митрофанов рассказали о работе с Екатериной Гордеевой.

Чемпионы США в парном катании Алиса Ефимова и Миша Митрофанов рассказали о произвольной программе, посвященной двукратным олимпийским чемпионам Екатерине Гордеевой и Сергею Гринькову.

– Ваша произвольная программа посвящена Екатерине Гордеевой и Сергею Гринькову. Чья это идея?

Алиса: Мы любим катать лирику – этот стиль нам идет, мы его хорошо чувствуем. Наш тренер Ольга Ганичева нашла кавер-версию песни Love story. Мы даже поставили программу – опирались на слова песни, конкретного сюжета не было. 

Но мы немного переживали, что канадцы Джеми Сале и Дэвид Пеллетье катались на Олимпиаде под эту музыку – и катались классно. 

И вот однажды утром Ольга присылает мне сообщение: я знаю, какую историю мы будем рассказывать. И присылает фотографии Кати и Сергея. Она даже успела позвонить Кате и получить ее добро. Мы были в шоке от того, как быстро все сложилось – идея нам сразу очень понравилась.

– Костюмы тоже быстро придумали?

Алиса: Да, мы хотели, чтобы чувствовался намек на легендарные костюмы Кати и Сергея – при этом не выглядело их копией. Мы не они, это наше посвящение великой паре. Поэтому финальная поза – тоже цитата из их программы. Гордеева и Гриньков были уникальной парой.

– Можете объяснить как парники – в чем их крутость? 

Миша: Мы не видели их катание вживую, а Алексей, наш тренер, какое-то время с ними тренировался и хорошо их помнит на льду. По его словам, у них была космическая скорость, они летали по льду. Я вижу сейчас, насколько они все делали чисто, четко и абсолютно синхронно.

Они катались как один человек, у них было единение на льду. Красивые линии, плавность, но полный контроль над движениями. От них невозможно оторвать глаз, завораживающее катание – при этом ты не видишь отдельных элементов, а просто наслаждаешься.

Алиса: Катя в жизни говорит очень тихо и мягко. И катается так же – будто шепотом, хотя за пару секунд набирает невероятную мощь коньком. Это редкий талант. 

– А не было страшно? Это же такая ответственность.

Миша: Да, немного. Такую программу надо катать чисто, тогда она смотрится так, как мы ее задумывали. 

– Как вам работалось с Катей?

Миша: Она приехала на один день, и мы несколько часов провели на льду. Катя работала над жестами, взглядом, ставила нам положение рук. Она старалась сделать нас мягче и приглушеннее. Так что теперь наша задача показать это на льду. 

Для нас это особенная программа, в ней столько чувств и эмоций. То, что Катя дала благословение, огромная честь для нас.

– Вам же наверняка говорили, что ваша пара многим напоминает Гордееву и Гринькова.

Алиса: Да, мы такое слышали. Но я отлично понимаю, где Катя и где я. Конечно, я стремлюсь к ее уровню, к такому вдохновенному катанию и чистоте. Всегда восхищалась и буду восхищаться этой парой.

