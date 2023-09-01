Тарасова об участии Косторной и Куницы в контрольных прокатах: «Нет, не рано их включили. Посмотрим на них сначала, чтобы говорить о том, способны ли бороться»

Татьяна Тарасова высказалась об участии Косторной и Куницы в контрольных прокатах.

и начали кататься в паре в прошлом сезоне и пока не выступали на соревнованиях.

«Нет, не рано их включили. Посмотрим на них сначала, чтобы говорить о том, способны ли бороться», – сказала заслуженный тренер СССР.

Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию пройдут 16-17 сентября в Москве.