Тарасова об участии Косторной и Куницы в контрольных прокатах: «Нет, не рано их включили. Посмотрим на них сначала, чтобы говорить о том, способны ли бороться»

Теги Татьяна Тарасова сборная России пары Георгий Куница контрольные прокаты Алена Косторная Фигурное катание

Татьяна Тарасова высказалась об участии Косторной и Куницы в контрольных прокатах.

Алена Косторная и Георгий Куница начали кататься в паре в прошлом сезоне и пока не выступали на соревнованиях.

«Нет, не рано их включили. Посмотрим на них сначала, чтобы говорить о том, способны ли бороться», – сказала заслуженный тренер СССР.

Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию пройдут 16-17 сентября в Москве.

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10 комментариев

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Лия Романова
удачи Алёне и Гоше! Красивые, яркие, с потенциалом
+17
-1
+16
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Allairina
Очень интересно посмотреть на Алёну и Гошу, я их очень жду! Удачи ребятам!
+14
0
+14
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Дружба11
Алене и Гоше -вдохновения на выступления и не волноваться, красивая,гармоничная пара.Алена,ну какая же смелая, как Умница и Гоша очень славный и прогрессирует это видно,заметно-так держать Ребята!
+12
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+12
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Пахра
Алене и Гоше не робеть среди лидеров и показать свой потенциал, на что они сейчас способны. Пусть всё получится, пусть это будут лучшие ваши прокаты. Ну а любоваться Аленой на льду - дополнительное удовольствие!
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Ирина Ларина
Видела постановку под Вивальди (?). Платье у Алены красивое, Алена уже взрослая красавица, на голове порядок))) (ттт, ее время у Плющенко вспомнилось)). Катит - глаз на оторвать. Но пары пока там и близко нет. Хотя элементы выучили.
Если хватит сил на 1-2 сезона в конце турнирной таблицы болтаться и при этом много работать - возможно есть перспективы. Буду проводить параллели с ее тезкой) и ей того же желаю!
+10
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+10
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S Olga
Все правильно. Чтобы составить свое мнение, надо сначала посмотреть. Вот и посмотрим на красоту). Удачи ребятам!
+11
-2
+9
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Anatiana
Да они чуть ли не главная интрига сезона
+8
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Александр Скворцов
В жизни у Алёны новая страница
Контрольные прокаты с Георгием Куницей!
Мы им пожелаем всем нам доказать,
Что они способны лучшей парой стать!
+9
-2
+7
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Анастасия Платонова
Интересно, в каком состоянии у них произвольная программа на данный момент?🤔
Я бы, на месте ребят, на прокатах показала бы программу Ромео и Джульетта.
+3
0
+3
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Анастасия Платонова
Ответ Александр Скворцов
В жизни у Алёны новая страница Контрольные прокаты с Георгием Куницей! Мы им пожелаем всем нам доказать, Что они способны лучшей парой стать!
Ваши бы слова, жа Богу в уши, Александр!👍
+3
-3
0
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