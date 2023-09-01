Тарасова об участии Косторной и Куницы в контрольных прокатах: «Нет, не рано их включили. Посмотрим на них сначала, чтобы говорить о том, способны ли бороться»
Татьяна Тарасова высказалась об участии Косторной и Куницы в контрольных прокатах.
Алена Косторная и Георгий Куница начали кататься в паре в прошлом сезоне и пока не выступали на соревнованиях.
«Нет, не рано их включили. Посмотрим на них сначала, чтобы говорить о том, способны ли бороться», – сказала заслуженный тренер СССР.
Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию пройдут 16-17 сентября в Москве.
Если хватит сил на 1-2 сезона в конце турнирной таблицы болтаться и при этом много работать - возможно есть перспективы. Буду проводить параллели с ее тезкой) и ей того же желаю!
Контрольные прокаты с Георгием Куницей!
Мы им пожелаем всем нам доказать,
Что они способны лучшей парой стать!
Я бы, на месте ребят, на прокатах показала бы программу Ромео и Джульетта.