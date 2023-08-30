Бабушка Алины Горбачевой: «Мы будем настаивать на том, чтобы забрать ее у тренера, чтобы она снова жила с матерью. Я теперь против ее карьеры и спорта»

Бабушка Алины Горбачевой заявила, что семья хочет забрать фигуристку у тренера.

Ранее 16-летняя чемпионка России среди юниоров пропала в Москве. Накануне полиция нашла ее в одном из столичных кинотеатров.

«Мать сейчас едет в отдел полиции, куда везут внучку (на данный момент Горбачева уже находится с матерью – Sports.ru). Мы будем настаивать на том, чтобы забрать ее у тренера, чтобы она снова жила с матерью.

Я теперь против ее карьеры и спорта. Пережитые сутки не стоят никаких олимпийских медалей. Мы об этом будем говорить с внучкой, но пока не знаем, как она отреагирует», – заявила бабушка спортсменки.

«С дочкой вроде бы все хорошо. Я утром приеду и с ней обо всем поговорю», – сказал отец Алины Горбачевой.

Сама спортсменка сегодня извинилась за свое исчезновение, но объяснила, что это не было связано с тренером и с фигурным катанием.

Горбачева проживает у своего тренера – Софьи Федченко.

Бабушка Горбачевой: «Внучка поругалась с тренером и ушла. Тренер три года запрещала Алине общаться с нами»

Пропавшую фигуристку Алину Горбачеву нашли в кинотеатре – она жива и здорова. Что весь день происходило?

Фигуристка Горбачева живет с тренером, хотя мама тоже в Москве. Как так сложилось?