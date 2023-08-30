Бабушка Алины Горбачевой: «Мы будем настаивать на том, чтобы забрать ее у тренера, чтобы она снова жила с матерью. Я теперь против ее карьеры и спорта»

Теги сборная России происшествия женское катание Алина Горбачева Софья Федченко Фигурное катание

Бабушка Алины Горбачевой заявила, что семья хочет забрать фигуристку у тренера.

Ранее 16-летняя чемпионка России среди юниоров пропала в Москве. Накануне полиция нашла ее в одном из столичных кинотеатров.

«Мать сейчас едет в отдел полиции, куда везут внучку (на данный момент Горбачева уже находится с матерью – Sports.ru). Мы будем настаивать на том, чтобы забрать ее у тренера, чтобы она снова жила с матерью.

Я теперь против ее карьеры и спорта. Пережитые сутки не стоят никаких олимпийских медалей. Мы об этом будем говорить с внучкой, но пока не знаем, как она отреагирует», – заявила бабушка спортсменки.

«С дочкой вроде бы все хорошо. Я утром приеду и с ней обо всем поговорю», – сказал отец Алины Горбачевой.

Сама спортсменка сегодня извинилась за свое исчезновение, но объяснила, что это не было связано с тренером и с фигурным катанием.

Горбачева проживает у своего тренера – Софьи Федченко.

Бабушка Горбачевой: «Внучка поругалась с тренером и ушла. Тренер три года запрещала Алине общаться с нами»

Пропавшую фигуристку Алину Горбачеву нашли в кинотеатре – она жива и здорова. Что весь день происходило?

Фигуристка Горбачева живет с тренером, хотя мама тоже в Москве. Как так сложилось?

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69 комментариев

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Sportsfan
Бабушку забыли спросить. Лучше бы бабушка свою дочь воспитывала так, чтобы та своего ребенка поддерживала, а не скидывала всю ответственность на чужую тетю.
+70
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+65
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Vendetta4111323
Ну и семейка. Забрать у девочки любимое дело для собственного комфорта - ничего лучше не могли придумать?
+44
-2
+42
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Гаммаглобулин
Ну все, сейчас в спорт влезут бабки-мамки-няньки - и прощай, будущая звезда фигурного катания Алина Горбачева.
+29
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Lana74
А что, нельзя жить с матерью и заниматься спортом? Обычно так и бывает.
+16
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+16
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Заяц НеСудьбы
Это та бабушка, которая года три с девочкой особо не общалась? Она решать будет, стоит той заниматься любимым делом или не стоит?
+16
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Batt Monner
Эта бабушка четко показывает, почему ребенку лучше не жить и не сильно контактировать с ней. Родители уродуют детей, увы Хаус был прав
+15
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+14
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Регина
Я теперь против ее карьеры и спорта. Ключевое слово теперь , а типо до этого за её карьеру. Тогда почему её внучка жила с тренером если её родная бабушка поддерживала. Не раньше не сейчас она не была за карьеру этой девочки. Вот бабушка Алины Загитовой как её поддержала всегда была рядом с ней как итог девочка стала самой титулованной в Россий и второй в мире. Вот это поддержка от бабушки!
+13
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KARINA G. (FSK)
Ну все, доведут вообще девочку...
+13
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Sportsfan
Ответ Порядка.нет
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Ее собственные родители, очевидно. Только какие к тренеру вопросы, если она не мать и не опекун девочки и не несёт за нее ответственность вне катка.
+10
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Ang Feo
Нда... Бабушка сделала выводы из ситуации, конечно 🤦🏼‍♀️
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Самая цитируемая и вообще недура
Ответ Vendetta4111323
Ну и семейка. Забрать у девочки любимое дело для собственного комфорта - ничего лучше не могли придумать?
Да ппц. Алина наломала дров, конечно. Что дальше? Из чемпионок и перспективы блестящей карьеры обратно к маме в чужую незнакомую ей жизнь, где нет ФК, а есть чужие родные и их упрёки? До чего Алина в итоге дойдет с такой психикой?
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N-fox
Наверное, Алине самой решать насчет фигурного катания и своего будущего. Бабушка опомнилась....
+8
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angelbf@mail.ru
Ответ Порядка.нет
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Начать нужно с матери, та ответственна за своего ребенка. Если сбросила его на чужого человека, то возьми на себя ответственность и сделай как лучше для ребенка
+6
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Самая цитируемая и вообще недура
Отлично. Только компенсируйте Федченко все затраты на спорт, медицину, отдых, питание с проживанием за все 9 лет, и вперед.
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Viks
У бабушки прав ноль. У матери прав мало - она может только запретить выезд за границу.
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Светлана Менова
Вот это они зря. Этак и до самоубийства ребёнка можно довести.
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Александр Шульгин
Ответ ВИван
Родня еще хочет усложнить итак нелегкую жизнь девочки(
Родня ещё шоу устроит это видно, будут телевизионные расследования и так далее ещё и денег бабушка с дядей подымут.
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Darth_Pershman
Ответ Порядка.нет
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Нанимателя лучше попросите вести себя приличнее, и научиться уже, наконец, проигрывать.
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angelbf@mail.ru
Ответ Порядка.нет
Так она сделала, как ребенок просил, под воздействием чужой тёти-тренера, про сказки о великой карьере ...
Вы нормальная? Какая тут ответственность сбагрить ребенка чужому человеку, причем человеку очень молодому, без опыта воспитания детей. Вообще непонятно где опека в этой ситуации? Куча вью о том,что несовершеннолетняя живёт с чужим по сути человеком
+6
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ВИван
Родня еще хочет усложнить итак нелегкую жизнь девочки(
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Гаммаглобулин
Ответ Александр Шейфер
Да этих звезд скоро будет больше чем на небе видно. Одной больше, одной меньше. Жизнь дороже.
вряд ли сама спортсменка с этим согласна. Если бы сама решила бросить - ее дело, но ее, похоже, надо держать подальше от родственников, чтоб не забивали голову.
+5
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Montenegro Serbian
Бабуля на хайпе)
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N-fox
А журналисты нашли золотую жилу.... бабушка, которая любит высказаться... Она думает, что общаясь со сми сможет помочь внучке?
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Дэннис Молинарев
Это та, что ли, которая надвое сказала?
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olvl
Забрать, отдать и что-то против воли сделать с такой взрослой девочкой будет сложновато. Так же сложно будет Алине расстаться с прежним образом жизни и местом жительства. Что там и как знает только Алина и тренеры.
+3
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