Тарасова о пропаже Горбачевой: «Так поступать совершенно нельзя. Это может сказаться на ее дальнейшей карьере»

Теги Татьяна Тарасова сборная России женское катание Алина Горбачева Софья Федченко Фигурное катание

Татьяна Тарасова назвала безответственным поступок фигуристки Алины Горбачевой.

Ранее 16-летняя чемпионка России среди юниоров пропала в Москве. Накануне вечером полиция нашла ее в одном из столичных кинотеатров.

«Так поступать совершенно нельзя, это точно. Очень безответственно, это все должны понять. Конечно, это может сказаться на ее дальнейшей карьере.

Говорят, она сначала поругалась с тренером, но это не имеет какого-то значения. Она прожила у Софьи (Федченко) шесть лет. Это на уровне как мать ругается с ребенком. В этой ситуации мне очень жаль тренера.

То, что спортсмен живет с тренером, – нормально, подобное никогда ни на что не влияло. У меня тоже мои спортсмены жили дома. Не было другого варианта. Конечно, спортсменам необходимо работать с психологом. В своей работе мы используем много методов», – сказала заслуженный тренер СССР.

Сама Горбачева сегодня извинилась за свое исчезновение, но объяснила, что это не было связано с тренером и с фигурным катанием.

Пропавшую фигуристку Алину Горбачеву нашли в кинотеатре – она жива и здорова. Что весь день происходило?

Фигуристка Горбачева живет с тренером, хотя мама тоже в Москве. Как так сложилось?

Материалы по теме

14 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Философия
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Обожаю, когда старики критикуют молодёжь. Это всегда звучит так смешно и лицемерно
Так с ней тоже жили её ученики, она знает, о чем говорит.
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Agent Smith
Не от хорошей жизни так поступают. Ей поддержка нужна.
+10
-4
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ольга Ив
Начинается. Нет чтобы выяснить своей комиссией, раз уж вы комментируете. Начинают карьерой грозить. Вы разберитесь сначала почему, а не это "говорят". Говорят, значит проверьте. Если это взрослые убедили выставить пост Алину, они должны понимать, что в её адрес пойдёт критика итак в непростой ситуации.
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Шульгин
Ответ Agent Smith
Не от хорошей жизни так поступают. Ей поддержка нужна.
Подростки в таком возрасте много дичи совершают, лично она ничего страшного не сделала. Поговорить с не надо по душам и понять что к чему если она конечно на контакт идёт с близкими. Там может быть что угодно.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Katerina Sunny
Не зная всей ситуации, нельзя кого-то жалеть.
А по совместному проживанию с учениками у Тарасовой большой опыт. С Ягудиным она вообще в Америке жила.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Oleandra
Всё верно сказала.
+7
-5
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Порядка.нет
Ответ Jessi
Да никак это не скажется на ее карьере. Думаю, может быть обратная ситуация, что Горбачёва будет шантажировать Федерацию и каждый раз взбрыкивать при какой-то неудаче
А чем шантажировать будет, носками??!
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Jessi
Ответ Порядка.нет
А чем шантажировать будет, носками??!
Будет грозить, что расскажет об абьюзе. А Федерация тоже получается виновата, раз не приняли меры
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ARIGAMI ARIGAMI
Обожаю, когда старики критикуют молодёжь. Это всегда звучит так смешно и лицемерно
+7
-7
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий