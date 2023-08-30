Тарасова о пропаже Горбачевой: «Так поступать совершенно нельзя. Это может сказаться на ее дальнейшей карьере»

Татьяна Тарасова назвала безответственным поступок фигуристки Алины Горбачевой.

Ранее 16-летняя чемпионка России среди юниоров пропала в Москве. Накануне вечером полиция нашла ее в одном из столичных кинотеатров.

«Так поступать совершенно нельзя, это точно. Очень безответственно, это все должны понять. Конечно, это может сказаться на ее дальнейшей карьере.

Говорят, она сначала поругалась с тренером, но это не имеет какого-то значения. Она прожила у Софьи (Федченко) шесть лет. Это на уровне как мать ругается с ребенком. В этой ситуации мне очень жаль тренера.

То, что спортсмен живет с тренером, – нормально, подобное никогда ни на что не влияло. У меня тоже мои спортсмены жили дома. Не было другого варианта. Конечно, спортсменам необходимо работать с психологом. В своей работе мы используем много методов», – сказала заслуженный тренер СССР.

Сама Горбачева сегодня извинилась за свое исчезновение, но объяснила, что это не было связано с тренером и с фигурным катанием.

Пропавшую фигуристку Алину Горбачеву нашли в кинотеатре – она жива и здорова. Что весь день происходило?

Фигуристка Горбачева живет с тренером, хотя мама тоже в Москве. Как так сложилось?