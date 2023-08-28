Контрольные прокаты юниорской сборной России. Щербакова и Гончаров, Рыбакова и Махноносов, Коломенская и Фролов покажут ритм-танцы
29 августа дуэты представят ритм-танцы на контрольных прокатах юниорской сборной.
Контрольные прокаты юниорской сборной России
Новогорск
Танцы на льду
Ритм-танец
Начало – 16:00 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Участники
Василиса Григорьева – Евгений Артющенко
Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов
Полина Жарова – Ранэль Ибатуллин
Александра Шинкаренко – Владислав Михайлов
Юлия Чуркина – Борис Фролов
Анна Коломенская – Артем Фролов
Елизавета Малеина – Матвей Самохин
Милана Кузьмина – Дмитрий Студеникин
Милана Жабина – Дмитрий Пекин
Мария Фефелова – Артем Валов
Анна Румак – Глеб Гончаров
Анна Щербакова – Егор Гончаров
Арина Горшенина – Илья Макаров
София Загребаева – Вениамин Башуров
Ярослава Воробьева – Георгий Цымбалов
Расписание контрольных прокатов юниорской сборной России. Их покажет Первый канал
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