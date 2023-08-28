Контрольные прокаты юниорской сборной России. Щербакова и Гончаров, Рыбакова и Махноносов, Коломенская и Фролов покажут ритм-танцы

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29 августа дуэты представят ритм-танцы на контрольных прокатах юниорской сборной.

Контрольные прокаты юниорской сборной России

Новогорск

Танцы на льду

Ритм-танец

Начало – 16:00 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Участники

Василиса Григорьева – Евгений Артющенко

Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов

Полина Жарова – Ранэль Ибатуллин

Александра Шинкаренко – Владислав Михайлов

Юлия Чуркина – Борис Фролов

Анна Коломенская – Артем Фролов

Елизавета Малеина – Матвей Самохин

Милана Кузьмина – Дмитрий Студеникин

Милана Жабина – Дмитрий Пекин

Мария Фефелова – Артем Валов

Анна Румак – Глеб Гончаров

Анна Щербакова – Егор Гончаров

Арина Горшенина – Илья Макаров

София Загребаева – Вениамин Башуров

Ярослава Воробьева – Георгий Цымбалов

Расписание контрольных прокатов юниорской сборной России. Их покажет Первый канал

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8 комментариев

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olvl
Всем желаю показать себя во всей красе, удивить всех зрителей! Удачи!
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Аленка_76
Всем ребятам удачи!
+1
0
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Elena Savanuk
Ответ olvl
Всем желаю показать себя во всей красе, удивить всех зрителей! Удачи!
Два Фроловых, два Гончаровых - среди партнеров танцевальных участвуют в ЮОП, и Анна Щербакова здесь имеется своя ))
0
0
0
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Кэп
Ответ Syndycate
Урааа, Щербакова вернулась и выходит в сезон!
Главное, чтоб проги поставили не хуже предыдущих, а у Щербаковой вкус есть, она чувствует и слышет музыку
0
0
0
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Кэп
Ответ Syndycate
Главное чтобы скамеечка была или стульчик, и музыка погрустнее
Ой, ну не передергивайте, Щербакова из всей этой троицы, самая приличная! 😉
0
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