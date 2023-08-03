Расписание контрольных прокатов юниорской сборной России. Их покажет Первый канал

Первый канал покажет контрольные прокаты юниорской сборной России по фигурному катанию.

Прокаты будут показаны в прямом эфире на сайте Первого.

Сборная России

Контрольные прокаты

Новогорск

16 августа

Юноши, короткая программа

17:00

17 августа

Девушки, короткая программа

15:00

Юноши, произвольная программа

17:00

18 августа

Девушки, произвольная программа

15:00

24 августа

Пары, короткая программа

15:00

25 августа

Пары, произвольная программа

15:00

29 августа

Танцы на льду, ритм-танец

15:00

30 августа

Танцы на льду, произвольный танец

15:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала трансляций – московское.