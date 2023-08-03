Расписание контрольных прокатов юниорской сборной России. Их покажет Первый канал
Первый канал покажет контрольные прокаты юниорской сборной России по фигурному катанию.
Прокаты будут показаны в прямом эфире на сайте Первого.
Сборная России
Контрольные прокаты
Новогорск
16 августа
Юноши, короткая программа
17:00
17 августа
Девушки, короткая программа
15:00
Юноши, произвольная программа
17:00
18 августа
Девушки, произвольная программа
15:00
24 августа
Пары, короткая программа
15:00
25 августа
Пары, произвольная программа
15:00
29 августа
Танцы на льду, ритм-танец
15:00
30 августа
Танцы на льду, произвольный танец
15:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала трансляций – московское.
Очень приятная неожиданность, жду с нетерпением👍🎉🥳