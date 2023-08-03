Расписание контрольных прокатов юниорской сборной России. Их покажет Первый канал

Теги сборная России Первый канал танцы на льду пары мужское катание женское катание контрольные прокаты Фигурное катание

Первый канал покажет контрольные прокаты юниорской сборной России по фигурному катанию.

Прокаты будут показаны в прямом эфире на сайте Первого. 

Сборная России 

Контрольные прокаты

Новогорск

16 августа

Юноши, короткая программа

17:00

17 августа

Девушки, короткая программа

15:00

Юноши, произвольная программа

17:00

18 августа

Девушки, произвольная программа

15:00

24 августа

Пары, короткая программа

15:00

25 августа

Пары, произвольная программа

15:00

29 августа

Танцы на льду, ритм-танец

15:00

30 августа

Танцы на льду, произвольный танец

15:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала трансляций – московское. 

13 комментариев

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ура...наконец то спортивная новость
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Наконец то спортивный сезон начнется.
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Я и не надеялся.
Очень приятная неожиданность, жду с нетерпением👍🎉🥳
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Ответ Oleandra
В этом сезоне, как я поняла, соревнования будут начинать парни, а заканчивать танц. дуэты..
Мне так, кстати, очень нравится 👍
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Спортивные новости и даже не про ДС 🥳
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Совсем скоро! Интересно, кто что наработал.
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Ура! Наконец-то. А то надоели уже склоки и обмывания костей перешедших и не таковых.
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В этом сезоне, как я поняла, соревнования будут начинать парни, а заканчивать танц. дуэты..
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Урааа, почти дождались. Ничего на эти дни не планируем). Всем заранее отличных прокатов. Главное, здоровья.
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Ответ Oleandra
с танцев будут все уходить кмк..
Думаю,что у танцоров тоже достаточно болельщиков и есть на кого посмотреть.
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А Плющенковские сразу после шоу в Китае 13/08 из аэропорта на прoкаты в сонном виде поедут?
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Всего 2 недели осталось и нас ждут настоящие спортивные новости.
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