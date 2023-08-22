Щербакова и Гончаров, Рыбакова и Махноносов, Коломенская и Фролов выступят на контрольных прокатах юниоров в танцах на льду

Стали известны имена участников юниорских контрольных прокатов в танцах на льду.

Список спортсменов опубликовала Федерация фигурного катания России (ФФКР).

Контрольные прокаты танцевальных дуэтов пройдут с 29 по 30 августа в Новогорске. Там выступят:

Василиса Григорьева – Евгений Артющенко

Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов

Полина Жарова – Ранэль Ибатуллин

Александра Шинкаренко – Владислав Михайлов

Юлия Чуркина – Борис Фролов

Анна Коломенская – Артем Фролов

Елизавета Малеина – Матвей Самохин

Милана Кузьмина – Дмитрий Студеникин

Милана Жабина – Дмитрий Пекин

Мария Фефелова – Артем Валов

Анна Румак – Глеб Гончаров

Анна Щербакова – Егор Гончаров

Арина Горшенина – Илья Макаров

София Загребаева – Вениамин Башуров

Ярослава Воробьева – Георгий Цымбалов

Расписание контрольных прокатов юниорской сборной России. Их покажет Первый канал

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