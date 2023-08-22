Щербакова и Гончаров, Рыбакова и Махноносов, Коломенская и Фролов выступят на контрольных прокатах юниоров в танцах на льду
Стали известны имена участников юниорских контрольных прокатов в танцах на льду.
Список спортсменов опубликовала Федерация фигурного катания России (ФФКР).
Контрольные прокаты танцевальных дуэтов пройдут с 29 по 30 августа в Новогорске. Там выступят:
- Василиса Григорьева – Евгений Артющенко
- Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов
- Полина Жарова – Ранэль Ибатуллин
- Александра Шинкаренко – Владислав Михайлов
- Юлия Чуркина – Борис Фролов
- Анна Коломенская – Артем Фролов
- Елизавета Малеина – Матвей Самохин
- Милана Кузьмина – Дмитрий Студеникин
- Милана Жабина – Дмитрий Пекин
- Мария Фефелова – Артем Валов
- Анна Румак – Глеб Гончаров
- Анна Щербакова – Егор Гончаров
- Арина Горшенина – Илья Макаров
- София Загребаева – Вениамин Башуров
- Ярослава Воробьева – Георгий Цымбалов
Расписание контрольных прокатов юниорской сборной России. Их покажет Первый канал
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