Щербакова и Гончаров, Рыбакова и Махноносов, Коломенская и Фролов выступят на контрольных прокатах юниоров в танцах на льду

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Стали известны имена участников юниорских контрольных прокатов в танцах на льду.

Список спортсменов опубликовала Федерация фигурного катания России (ФФКР).

Контрольные прокаты танцевальных дуэтов пройдут с 29 по 30 августа в Новогорске. Там выступят:

  • Василиса Григорьева – Евгений Артющенко
  • Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов
  • Полина Жарова – Ранэль Ибатуллин
  • Александра Шинкаренко – Владислав Михайлов
  • Юлия Чуркина – Борис Фролов
  • Анна Коломенская – Артем Фролов
  • Елизавета Малеина – Матвей Самохин
  • Милана Кузьмина – Дмитрий Студеникин
  • Милана Жабина – Дмитрий Пекин
  • Мария Фефелова – Артем Валов
  • Анна Румак – Глеб Гончаров
  • Анна Щербакова – Егор Гончаров
  • Арина Горшенина – Илья Макаров
  • София Загребаева – Вениамин Башуров
  • Ярослава Воробьева – Георгий Цымбалов

Расписание контрольных прокатов юниорской сборной России. Их покажет Первый канал

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1 комментарий

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Аленка_76
Жду всех ребят! Очень интересно увидеть программы !
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