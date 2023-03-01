Финал Гран-при России. КМС. Леонтьева и Горелкин, Рыбакова и Махноносов, Коломенская и Фролов покажут ритм-танцы

2 марта в финале Гран-при России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге дуэты представят ритм-танцы в соревнованиях КМС.

Финал Гран-при России по фигурному катанию-2022/23

Санкт-Петербург

Танцы на льду, КМС

Ритм-танец

Начало – 13.30 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.

Первая разминка

1. Анна Коломенская –

2. София Алексова – Илья Владимиров

3. – Дмитрий Студеникин

4. Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов

5. – Даниил Горелкин

Вторая разминка

6. Александра Шинкаренко – Владислав Михайлов

7. Ульяна Ермакова – Артем Крылов

8. Арина Горшенина – Илья Макаров

9. Елизавета Шичина – Гордей Хубулов

10. Мария Сорокина – Арсений Антропов

Расписание трансляций финала Гран-при России по фигурному катанию. Там выступят Валиева, Туктамышева, Акатьева и другие