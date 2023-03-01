Финал Гран-при России. КМС. Леонтьева и Горелкин, Рыбакова и Махноносов, Коломенская и Фролов покажут ритм-танцы
2 марта в финале Гран-при России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге дуэты представят ритм-танцы в соревнованиях КМС.
Финал Гран-при России по фигурному катанию-2022/23
Санкт-Петербург
Танцы на льду, КМС
Ритм-танец
Начало – 13.30 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.
Первая разминка
1. Анна Коломенская – Артем Фролов
2. София Алексова – Илья Владимиров
3. Милана Кузьмина – Дмитрий Студеникин
4. Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов
5. Софья Леонтьева – Даниил Горелкин
Вторая разминка
6. Александра Шинкаренко – Владислав Михайлов
7. Ульяна Ермакова – Артем Крылов
8. Арина Горшенина – Илья Макаров
9. Елизавета Шичина – Гордей Хубулов
10. Мария Сорокина – Арсений Антропов
Расписание трансляций финала Гран-при России по фигурному катанию. Там выступят Валиева, Туктамышева, Акатьева и другие
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