«Все, я ушла в безызбежность». Алина Загитова приехала в Петербург

Теги сборная России видео женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Алина Загитова приехала в Санкт-Петербург и вновь пошутила о «безызбежности».

«Ребят, мы приехали в Санкт-Петербург! И смотрите, как меня встречает отель, в котором я сейчас проживаю.

Вы готовы? Три, две... (показывает кровать с изображенным на ней тегом «безызбежность»)

Все, я ушла в безызбежность», – сказала олимпийская чемпионка в видео для телеграм-канала.

В августе Загитова произнесла слово «безызбежно» в одном из эфиров, говоря об интересе к хоккею.

А что там с «безызбежностью» Загитовой: есть ли такое слово и как его писать?

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24 комментария

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Asl Ali
она давно уже начинает раздражать
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Александр Гороховик
Ты сначала про светофор нам расскажи, не съезжай с темы!
+24
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selso99
После косяка с вождением решила раскручивать свой предыдущий косяк, чтобы люди забыли более весомый. Грамотно.
+15
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Sgi
А что с проездом на красный ?) Или эти комменты в телеге опять трут ?)
+10
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Тимаш
У Алины самые преданные, креативные болельщики. Представляю, как было неожиданно и приятно Алине такой приём. Молодцы! Алине успехов в Питере!
+7
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несахар
как будет "безызбежность" на китайском?
+6
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На Пекин
Ответ несахар
как будет "безызбежность" на китайском?
На русском уже выучили?
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Ask777
Ян Мельник тоже решил заработать денег🤦🏻‍♀️ Спортсру работает под девизом ни дня без Алины Загитовой!
Молодец Алина, подай им на хлеб.
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Великий Алонсо
Звёздная болезнь она такая, совсем разум потеряла
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Biathlon Fan
У нас нет новостей по теме, поэтому будем постить все подряд? Куда приехала, зачем, как? Я захожу на ветку читать о спортивных новостях, а вижу постоянно вот такое. Мне наплевать, куда она приехала, зачем и что сказала, на хрена это постоянно печатать? Это раздел спортивный или уже нет?!
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Люблю Женьку
Ответ Asl Ali
она давно уже начинает раздражать
Так не читайте и не пишите про Загитову. Можно пролистнуть дальше ленту. Не пробовали?
И вопросы по вашему раздражению к админам, они формируют темы постов из соцсетей спортсменов.
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Brustratt
какой противный персонаж стал
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Кирилл.С-Пб
Закончит как Волочкова. На шпагате без трусов и бутылкой в руке...
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Док Аксель
От безызбежности до светофора не избежать укора...
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mahatma_gandi
Смотрю комментарии - мдаа, воистину от любви до ненависти один шаг
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Птичка певчая
Ответ Монгольские спецслужбы
То ли дело как Щербаковой подготовили встречу дома. А эта все по питерским отелям... И снова выкладывает очередной трэш с самоунижением. Вот где мозги у нее?
Там же, где у Щербаковой. Анна с ней в Питере. Упс.
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