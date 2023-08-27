«Все, я ушла в безызбежность». Алина Загитова приехала в Петербург

Алина Загитова приехала в Санкт-Петербург и вновь пошутила о «безызбежности».

«Ребят, мы приехали в Санкт-Петербург! И смотрите, как меня встречает отель, в котором я сейчас проживаю.

Вы готовы? Три, две... (показывает кровать с изображенным на ней тегом «безызбежность»)

Все, я ушла в безызбежность», – сказала олимпийская чемпионка в видео для телеграм-канала.

В августе Загитова произнесла слово «безызбежно» в одном из эфиров, говоря об интересе к хоккею.

А что там с «безызбежностью» Загитовой: есть ли такое слово и как его писать?

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