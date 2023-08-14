«У меня новая съемка, совершенно необычная». Загитова показала стадо овец
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала об участии в новых съемках.
«Всем добрый день! У меня новая съемка, совершенно необычная. Смотрите, кто тут у нас (показывает стадо овец – Sports.ru) вместе со мной. «Мэтч» полнейший!
Так что ждите, это будет очень круто. Хорошего дня! Ну а я пошла на съемку», – сказала Загитова в видео для телеграм-канала.
Мне реально интересно. Кто-нить честно ответьте, зачем?)