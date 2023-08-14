«У меня новая съемка, совершенно необычная». Загитова показала стадо овец

Теги сборная России видео женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала об участии в новых съемках.

«Всем добрый день! У меня новая съемка, совершенно необычная. Смотрите, кто тут у нас (показывает стадо овец – Sports.ru) вместе со мной. «Мэтч» полнейший!

Так что ждите, это будет очень круто. Хорошего дня! Ну а я пошла на съемку», – сказала Загитова в видео для телеграм-канала.

65 комментариев

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Ирина Ларина
Последнее время у меня стойкое ощущение, что Алина переманила пиарщиков Бузовой к себе.
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Николь Тян
Съемка с фанатами 😅
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Maecenas
на фоне коллектив «Пляшущие овечки» собственной персоной.
+16
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Marya Y
Ответ Пользователь Гугла
Алина в Грозном, на встрече с Кадыровым и будет крутой ролик с овцами, прадед Кадырова был пастухом и пас овец, был красным командиром в револьцию и воевал с фашистами, дошел дро берлина
На официальные встречи в мусульманской республике так не ходят. Съёмка для журнала.
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Мадина Уйгурова
Ответ Enchanter WIZZARD
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поэтому и сказала, что это "мэтч" то есть подходят друг другу .
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На Пекин
Ответ Юна73
Только что в ТГ Алины появилось видео для ее подписчиков,как тут же зеркальное отражение на спортсе.Прямо,редакция сидит в телеге и ждет новостей,маскируясь под фанатов Алины! Главное - хорошие не приносить!,а Алинины видео-загадки несут,здесь важна подача! Завтра прокаты юниоров,но кому это интересно на спортивном сайте по ФК!!
Это спортс для обладателей высокого IQ стараются, они тут в первых рядах отмечаются)
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Charliz
Просто обалдеваю. Сидят … ммм… люди и как по команде идут и пишут откровенные оскорбления на ровном месте. Откуда в вас столько злобы?) Невозможно зайти ни в одну новость с Алиной. Вам самим от себя не тошно? Как вам живется вот с этим содержимым внутри? Вы же пишете гадости в адрес человека, который ничего плохого не сделал вам.

Мне реально интересно. Кто-нить честно ответьте, зачем?)
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Евгений Фабиянчук
полнейший мэтч бгг
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Девушка Безимени
бороться, искать, найти своих и успокоиться
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Ливия
Ответ Tatiana Klm
Интересно, чего смогли достичь люди, пишущие тут гадости про ОЧ)) Ни один успешный человек не будет оскорблять человека, тем более в публичном пространстве, потому что знает цену успеха.
Это работает про всех чемпионов тли только касается вашей любимки?
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private dancer
Ответ ezhik38
Постоянные какие-то манерность и жеманство...откуда это в ней? Была же нормальная девушка...
Я тоже только что об этом подумала.
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Юлия Кокорева
Алина очень красивая. Фотосессия будет огонь.
+13
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La Gushka
Почему овцы???
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Charliz
Ответ Jul Khrom
А она понимает, что когда говорит "полный мэтч" после "овцы СО МНОЙ" (я в курсе что она на них показывает, а не называет), то выходит ммм... неоднозначно. Она признает, что ей соответствуют барашки?
Внимательнее смотрите)
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Kironbet
Ответ Николь Тян
Съемка с фанатами 😅
:D
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Jul Khrom
Ответ Хищник68
Алина делом занята, а второй фандом, желчью изрыгается.
А новые боты все прибывали и прибывали....
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именименя
Пролистала коменты,😆 здесь практически все авторы собрались. Символично😂
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Lapo Elkann
Ответ уффф
уже удален
Что поделать , реальность и правда глаза колет.
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Чистый лист
Что-то её фанаты не рады такой встрече.
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-14
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ДИОНИС
Съёмки второй серии нового реалити-шоу "Миллионерша в деревне".
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zzz-j
Ответ Charliz
Просто обалдеваю. Сидят … ммм… люди и как по команде идут и пишут откровенные оскорбления на ровном месте. Откуда в вас столько злобы?) Невозможно зайти ни в одну новость с Алиной. Вам самим от себя не тошно? Как вам живется вот с этим содержимым внутри? Вы же пишете гадости в адрес человека, который ничего плохого не сделал вам. Мне реально интересно. Кто-нить честно ответьте, зачем?)
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anyen
Ответ Charliz
Просто обалдеваю. Сидят … ммм… люди и как по команде идут и пишут откровенные оскорбления на ровном месте. Откуда в вас столько злобы?) Невозможно зайти ни в одну новость с Алиной. Вам самим от себя не тошно? Как вам живется вот с этим содержимым внутри? Вы же пишете гадости в адрес человека, который ничего плохого не сделал вам. Мне реально интересно. Кто-нить честно ответьте, зачем?)
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закрыт по беспределу
Очередное проявление
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несахар
добрэй дэнь) иностранка в деревне)
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Хищник68
Алина делом занята, а второй фандом, желчью изрыгается.
+11
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