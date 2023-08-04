«Я волнуюсь, но надеюсь, вы меня поддержите». Загитова показала новый отрывок танцевального видео
Алина Загитова опубликовала новый отрывок своего танцевального видео.
На фоне звучат слова самой фигуристки о трудных моментах спортивной карьеры – под песню Ксении Минаевой «На ощупь».
«Я волнуюсь, но надеюсь, вы меня поддержите», – сказала олимпийская чемпионка в анонсе публикации.
Еще один фрагмент из танцевального видео Загитова показала накануне.
Красиво, сильно, больно
Как и вся ее карьера собственно (
Считаю Me Voy и ЧЛ- лучшими программами в истории женского одиночного
Спасибо,Алина,что остаёшься искренней и делишься своими
эмоциями.
Алина, наконец, понемногу стала выпускать пережитое и это правильно...Эмоции захлестывают до мурашек и взгляд Алины проникает в самую душу, открываясь миру...
И это платье...в нём столько всего переплетено....и боль, и слёзы, и любовь....надежда, вера, вдохновение....в нём целая история...И в этом тоже вся Алина, умеющая бережно хранить жемчужинки слез в складках дорогого сердцу платья, за это отдельное спасибо, что не стремилась пошить новое, а взяла именно его...
Девочки умницы, как точно они передали пляски вурдалаков, старающихся разорвать ей душу на части....
Бережно....как бережно хранит Алина в своей душе любовь к миру, к жизни, к людям, как прекрасный Цветочек Вселенной , прорываясь наверх , сквозь тьму и туман, к свету и раскрывается лепесток за лепесточком...Спасибо ❤
Удивительная фигуристка, которая выходит на лёд и завораживая ведёт за собой зрителя.
Ведь с тобою всегда рядом все болельщики твои !