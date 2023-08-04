«Я волнуюсь, но надеюсь, вы меня поддержите». Загитова показала новый отрывок танцевального видео

Алина Загитова опубликовала новый отрывок своего танцевального видео.

На фоне звучат слова самой фигуристки о трудных моментах спортивной карьеры – под песню Ксении Минаевой «На ощупь».

«Я волнуюсь, но надеюсь, вы меня поддержите», – сказала олимпийская чемпионка в анонсе публикации.

Еще один фрагмент из танцевального видео Загитова показала накануне.