«Я волнуюсь, но надеюсь, вы меня поддержите». Загитова показала новый отрывок танцевального видео

Теги сборная России видео женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Алина Загитова опубликовала новый отрывок своего танцевального видео.

На фоне звучат слова самой фигуристки о трудных моментах спортивной карьеры – под песню Ксении Минаевой «На ощупь».

«Я волнуюсь, но надеюсь, вы меня поддержите», – сказала олимпийская чемпионка в анонсе публикации.

Еще один фрагмент из танцевального видео Загитова показала накануне.

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59 комментариев

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Ролик классный, до мурашек.
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Алина - наша умничка! Видео - 🔥! ✌🏻
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Под впечатлением. Как минифильм о пути к вершине всего, что добилась Алина вопреки истерикам и воплям со всех сторон. и как ни парадоксально, так никто в спорте ее титулы не повторил у нас. Времени было у этих персон полным полно. Алина приятно удивила и в этот раз. Это достойная работа, взрослая и качественно сделана на каждом этапе. Она прекрасно выглядит и на льду, раз в платье такое влезла (платье это коллаборация и отклик на все ее победные, исторические проги), и на танцполе. Она сильная и в тоже время безгранично счастливая. Пошла пересматривать шедевр от Загитовой. Это реально круто.
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Я 15 мин сидела в каком то тумане от шока этого танца! Бог мой какая прелесть! Алина- талантище!!!
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Алина хороша в своей стихии.
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Алина 💔
Красиво, сильно, больно
Как и вся ее карьера собственно (
Считаю Me Voy и ЧЛ- лучшими программами в истории женского одиночного
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Потрясающее видео, до слёз, до мурашек! Спасибо Алине за то, что она есть! Как в песне: нет тебя прекрасней ❤
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Алина в танце всегда, будь это на льду или на паркете, вкладывает свою душу. Переживания, боль, радость, восторг - всё в танце! Поэтому к ней нет равнодушных...
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Безусловно,Алина,поддержим тебя!Сюжет ролика легко прочитывается.В такой короткий временной промежуток Алина станцевала «душой» свою личную историю,приоткрыв завесу душевных переживаний,сомнений,терзаний.
Спасибо,Алина,что остаёшься искренней и делишься своими
эмоциями.
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По тизерам было уже видно, что получилось сильно... без слёз смотреть не получается...
Алина, наконец, понемногу стала выпускать пережитое и это правильно...Эмоции захлестывают до мурашек и взгляд Алины проникает в самую душу, открываясь миру...
И это платье...в нём столько всего переплетено....и боль, и слёзы, и любовь....надежда, вера, вдохновение....в нём целая история...И в этом тоже вся Алина, умеющая бережно хранить жемчужинки слез в складках дорогого сердцу платья, за это отдельное спасибо, что не стремилась пошить новое, а взяла именно его...
Девочки умницы, как точно они передали пляски вурдалаков, старающихся разорвать ей душу на части....
Бережно....как бережно хранит Алина в своей душе любовь к миру, к жизни, к людям, как прекрасный Цветочек Вселенной , прорываясь наверх , сквозь тьму и туман, к свету и раскрывается лепесток за лепесточком...Спасибо ❤
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Это просто шедевр, Алина талантище! До сих пор под впечатлением!
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Алина--звезда пленительного счастья, королева льда😍😍😍🌹🌹🌹
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Алина прекрасна, очень красиво и органично.
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Алина прекрасна! Спасибо! ✨💐✨
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Это потрясающе! Умение самовыражаться не каждому дано, а Алина показала внутреннюю себя, все эмоции и самоощущения.Нет ни одного бессмысленного движения, каждый элемент преисполнен мудрости. Очень возвышенно, глубоко, пронзительно и красиво! "Бог уважает тебя, когда ты работаешь ,но любит,
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Очень пронзительно, трогательно и сильно! Молодец Алина!❤
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Спасибо Алине за возможность созерцания эстетичного , прекрасного , гармоничного ФК сейчас и за все соревновательные штучные проги , за которые болели и это было болельщицкое счастье тех феноменальных Побед.
Удивительная фигуристка, которая выходит на лёд и завораживая ведёт за собой зрителя.
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Какая прелесть, сильно, эмоционально, до слëз, Алина любовь навсегда❤❤❤🌟🌟🌟👑👑👑
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Живое в этом мире - за тебя, Алина.
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Алина, спасибо за твой рассказ о себе! Клип очень понравился. Это очень пронзительно и, безусловно, талантливо.
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Прочь волнения и страхи, и сомнения свои.
Ведь с тобою всегда рядом все болельщики твои !
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Достойная, тонкая и глубокая работа. Не ширпотреб. IMHO
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Что здесь говорить? Это просто красиво! Умница Алина!
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Как всегда, Алина вовлекает эмоционально в свой танец всех, кто смотрит.
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Потрясающе!!! И задумка, и воплощение супер. Пробирает до мурашек. Алина шикарна!
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