«Перед полетом найдем мне чипсиков». Косторная опубликовала влог о поездке на форум «Машук» в Пятигорске

Фигуристка Алена Косторная опубликовала влог о поездке на форум «Машук».

принимала участие в сессии «вопрос-ответ».

В новом видео на своем ютуб-канале фигуристка показала, как провела время в аэропорту «Домодедово» перед вылетом, подготовку к выступлению и обстановку форума.

С Косторной летал ее партнер .

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