«Перед полетом найдем мне чипсиков». Косторная опубликовала влог о поездке на форум «Машук» в Пятигорске

Теги сборная России видео пары Георгий Куница Алена Косторная Фигурное катание

Фигуристка Алена Косторная опубликовала влог о поездке на форум «Машук».

Косторная принимала участие в сессии «вопрос-ответ».

В новом видео на своем ютуб-канале фигуристка показала, как провела время в аэропорту «Домодедово» перед вылетом, подготовку к выступлению и обстановку форума.

С Косторной летал ее партнер Георгий Куница.

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7 комментариев

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Katerina Sunny
Ответ Михаил Опякин
Партнёр или муж всё таки?
В жизни муж, в ФК партнёр.
+9
0
+9
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Михаил Опякин
Партнёр или муж всё таки?
+5
0
+5
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Док Аксель
Интересная поездка, красивые места, чистый горный воздух. Развеялись, пообщались и домой, тренировки ждут...
+3
0
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udod
Касторка смешная, это хорошо, она позитивная
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Анастасия Платонова
Вечно эти заголовки....Как-будто Алёна про " чипсики" рассказывала..
Замечательная поездка, хорошие впечатления, смена обстановки всегда на пользу!
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плюшевая Ракета
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Ответ Анастасия Платонова
Вечно эти заголовки....Как-будто Алёна про " чипсики" рассказывала.. Замечательная поездка, хорошие впечатления, смена обстановки всегда на пользу!
Замуж вышла, всë, тапереча можно и чипсики и картошку с салом...
+1
0
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Девушка Безимени
Ответ Katerina Sunny
В жизни муж, в ФК партнёр.
не всякий партнер - муж
и не всякий муж - партнер)
+2
-2
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