«Перед полетом найдем мне чипсиков». Косторная опубликовала влог о поездке на форум «Машук» в Пятигорске
Фигуристка Алена Косторная опубликовала влог о поездке на форум «Машук».
Косторная принимала участие в сессии «вопрос-ответ».
В новом видео на своем ютуб-канале фигуристка показала, как провела время в аэропорту «Домодедово» перед вылетом, подготовку к выступлению и обстановку форума.
С Косторной летал ее партнер Георгий Куница.
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Замечательная поездка, хорошие впечатления, смена обстановки всегда на пользу!
и не всякий муж - партнер)