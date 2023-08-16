Дизайнер Куклычева: «В этом сезоне у Косторной будет яркий образ, а Куница останется как будто в тени, для баланса»

Теги сборная России пары Георгий Куница Алена Косторная Фигурное катание

Дизайнер Алена Куклычева рассказала о работе с парой Косторная – Куница.

«Если Алена надела платье – оно ей понравилось. Это факт. В обратном случае ее не заставить.

Она может сказать: «Я это не надену – это трэш», но у нас с ней такого не было. Были рабочие моменты, когда надо что-то переделать, добавить, но в целом мы сработались, и, думаю, отказа теперь не случится», – сказала дизайнер. 

«У меня был первый опыт работы с мужскими костюмами, потому что Алена перешла в парное катание. Я даже сначала предложила Гоше Кунице сшить в другом месте, но в итоге делала я.

Сильно мужчину наряжать не вижу смысла, он должен оставаться мужчиной, но соответствие костюмов должно быть. Это не значит, что он должен быть одет во всё чёрное, можно использовать одну ткань, сделать простой низ, а верх — акцентным, с перекликающимися деталями.

В этом сезоне у Косторной будет яркий образ, а Куница останется как будто в тени, для баланса», – отметила Куклычева. 

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25 комментариев

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Татьяна Вересова
Главное, чтобы не для балласта. Ему, конечно, сейчас тяжко будет, Косторная уже звезда, да и внимания очень много.
Надеюсь, хватит им терпения и мудрости, чтобы и дальше работать вместе
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Katerina Sunny
Не в обиду Георгию, но Алёнка на льду итак ярче выглядит. Но понятно, что именно Алёнка лидер в паре.
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Olga Krayz
Алёна яркая в любом костюме. Удачи им и сил.
+8
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Allairina
Желаю им удачи! Они оба очень красивые. Надеюсь, что у них отличный номер получится.
+7
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Alla Belova
Ответ scorp19
Да он весь их брак будет в тени для баланса, под каблуком.
А вот так лучше не говорить)
Есть немало счастливых браков, где женщина лидер, и мужчине это нравится, но ни один не любит, когда его при этом унижают!
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Deniska Krapiva
Дизайнер Куклачёва – хороший ник для твиттера
+7
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Евгения Гринева
У них и так контраст в катании, если это еще и костюмами подчеркивать, то совсем будет печальная картина
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Olga.t
Гоша и по уровню катания в тени Алёны, во всяком случае пока.
Так что всё правильно.
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S Olga
Надеюсь, будет красиво)
+4
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Mari Gams
Красивая пара , выигрышно смотрятся на льду , пусть у них все получится в новом сезоне !
Алена в любом платье яркая и красивая )
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Лемур
Ответ Katerina Sunny
Не в обиду Георгию, но Алёнка на льду итак ярче выглядит. Но понятно, что именно Алёнка лидер в паре.
Массо тоже был в тени другой Аленки.
+4
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Лека-Лека
Ждем с нетерпением.
Ребятам отличных программ, красивых костюмов и чистых прокатов!
+5
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+3
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romeo5555
Пусть все будет со временем гармонично 😉
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Kareglazaya
Ответ Лемур
Массо тоже был в тени другой Аленки.
Ну Массо-то был намного техничнее Куницы.
+1
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Arraches
Сомнительное высказывание ….эта пара мне напоминает Дэвис и Смолкина , где Смолкин ведет и танцует , а Диана при нем .
Алена яркая , любящая внимание . Она одиночница. Ей нужно теперь научиться быть / кататься в паре , что непросто .
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Анастасия Платонова
Главное, чтобы костюмчик сидел,
Так, чтобы в жизни себе не простили
Те, кто такого себе не пошили,
Их непригляден и жалок удел....
Главное, чтобы костюмчик сидел!🙂
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Пахра
Ответ 5 тулуп
к сожалению так и будет, у них един лидер в паре и в жизни и это на самом деле печально
Почему печально? И почему вы решили, что лидер вне льда - Аленка? Они уже прожили некоторое время, присмотрелись друг к другу, значит им всё подходит. Да и на льду в паре Аленка пока новичок, а Гоша имеет какой- то уже опыт
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Алеся Ткаченко
А может тогда Косторной вообще без партнера кататься
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5 тулуп
Ответ Татьяна Вересова
Главное, чтобы не для балласта. Ему, конечно, сейчас тяжко будет, Косторная уже звезда, да и внимания очень много. Надеюсь, хватит им терпения и мудрости, чтобы и дальше работать вместе
думаю если сезон переживут, значит можно сказать и жизнь проживут
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Пахра
Ответ 5 тулуп
Алена ярче Георгия причем намного, лишь бы после сезона не развелись
Не думаю, у Гоши мужской характер, а внешне он очень даже симпатичный, лицо небезынтересное, его интересно разглядывать, так что они представляют гармоничную пару
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5 тулуп
Ответ Пахра
Не думаю, у Гоши мужской характер, а внешне он очень даже симпатичный, лицо небезынтересное, его интересно разглядывать, так что они представляют гармоничную пару
лишь бы он его не начал проявлять, Алене это не понравится думаю
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