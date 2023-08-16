Дизайнер Куклычева: «В этом сезоне у Косторной будет яркий образ, а Куница останется как будто в тени, для баланса»

Дизайнер Алена Куклычева рассказала о работе с парой Косторная – Куница.

«Если Алена надела платье – оно ей понравилось. Это факт. В обратном случае ее не заставить.

Она может сказать: «Я это не надену – это трэш», но у нас с ней такого не было. Были рабочие моменты, когда надо что-то переделать, добавить, но в целом мы сработались, и, думаю, отказа теперь не случится», – сказала дизайнер.

«У меня был первый опыт работы с мужскими костюмами, потому что Алена перешла в парное катание. Я даже сначала предложила Гоше Кунице сшить в другом месте, но в итоге делала я.

Сильно мужчину наряжать не вижу смысла, он должен оставаться мужчиной, но соответствие костюмов должно быть. Это не значит, что он должен быть одет во всё чёрное, можно использовать одну ткань, сделать простой низ, а верх — акцентным, с перекликающимися деталями.

В этом сезоне у будет яркий образ, а Куница останется как будто в тени, для баланса», – отметила Куклычева.

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