Алена Косторная: «Последние 4 года – очень много переломов, моментов, когда кажется, что вот он, конец карьеры. В эти моменты очень важно, чтобы рядом были люди, которые в тебя верят»

Теги сборная России пары Алена Косторная Фигурное катание

Фигуристка Алена Косторная рассказала, что помогло ей продолжить карьеру.

На встрече с участниками молодежного форума «Машук» в Пятигорске Косторной задали вопросы о том, что мотивировало ее не уходить из спорта после травм.

«В детстве у меня было немного травм, и они все были легкие. Однако последние четыре года – очень много переломов, много моментов, когда кажется, что вот он, конец карьеры.

В эти моменты очень важно, чтобы рядом были люди, которые в тебя верят. Если они есть, то все переносится легче. А еще важно верить в себя, это дает толчок», – отметила 19-летняя спортсменка.

Косторная – чемпионка Европы-2020 в одиночном катании. Сейчас она выступает в паре с Георгием Куницей.

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16 комментариев

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Allairina
Да, поддержка близких людей очень важна. Помогает преодолеть все трудности, и поверить в себя! Желаю Алене в паре с Георгием удачи в новом сезоне! И здоровья, конечно.
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Аленка_76
Здорово, что в трудные моменты, были близкие люди рядом, которые поддерживали. Алёне здоровья! . Ждём в сезоне!
+9
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Мария Коваленко
Поддержка близких очень важна и главное самой не опускать руки
+8
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Елена Спирина
Алене удачи в сезоне. И, конечно, без травм
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Аврора кубик
Поддержка близких и родных-бесценна, а еще немаловажно , когда сама веришь в себя!!! Удачи вашей паре!! Жду с нетерпением в сезоне)))
+7
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Rina
Парное катание конечно не обходится без травм, поэтому Алене и Георгию здоровья и удачи!
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Док Аксель
В жизни так бывает, а тем более спортивной, когда в тебя не верят, махнули рукой и считают уже не перспективной. Надо верить в себя, в свои силы и возможности, и есть мотивация кому доказать, что рано поставили на тебе крест. Удачи !
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Татьяна Вересова
Алёне с переломами просто феерически не везёт. Надеюсь, в парном травматичность будет поменьше
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bolelschiza
Ответ Abdul Aziz
желаю удачи по жизни, но выходить так рано замуж очень глупое решение
Не согласна. Очень много в жизни примеров, когда рано вышли замуж и всю жизнь счастливы.
+6
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AllaS
Алене здоровья и здоровья. Чтобы в парном катание всегда была в строю 🌞
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Mira Val
Алён, здоровья и удачи, невозможное возможно.🍀
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tanya_1111
Очень жду Аленку на открытых прокатах, хочется посмотреть чего они там навояли ))
+3
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Tytti
Успехов Алене! Поддержка близких очень важна, согласна
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несахар
алёна, тутберидзе не была тем человеком, который в тебя верит?
+4
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Александр Скворцов
В жизни у Алёны новая страница
Она внезапно ощутила поддержку от Куницы
Он мотивировал её на парное катание
И сделала для нас об этом честное признание!
+2
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