Алена Косторная: «Последние 4 года – очень много переломов, моментов, когда кажется, что вот он, конец карьеры. В эти моменты очень важно, чтобы рядом были люди, которые в тебя верят»

Фигуристка Алена Косторная рассказала, что помогло ей продолжить карьеру.

На встрече с участниками молодежного форума «Машук» в Пятигорске Косторной задали вопросы о том, что мотивировало ее не уходить из спорта после травм.

«В детстве у меня было немного травм, и они все были легкие. Однако последние четыре года – очень много переломов, много моментов, когда кажется, что вот он, конец карьеры.

В эти моменты очень важно, чтобы рядом были люди, которые в тебя верят. Если они есть, то все переносится легче. А еще важно верить в себя, это дает толчок», – отметила 19-летняя спортсменка.

Косторная – чемпионка Европы-2020 в одиночном катании. Сейчас она выступает в паре с Георгием Куницей.

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