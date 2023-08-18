Косторная о гостях на свадьбе: «Щербакова, Усачева, Павлюченко – это из максимально известных. Было 28 друзей, остальное – родственники»

Теги сборная России светская хроника пары Георгий Куница Анна Щербакова Дарья Павлюченко Алена Косторная Дарья Усачева Фигурное катание

Алена Косторная рассказала о гостях на ее свадьбе с Георгием Куницей.

Кто из подружек был на твоей свадьбе?

Аня Щербакова, Даша Усачева, Даша Павлюченко. Это из таких, максимально известных.

Было очень много Гошиных друзей, тоже спортсменов-фигуристов. У меня тоже были еще ребята.

У нас было порядка 28 человек друзей. Остальное – это родственники. В общей сумме, около 65 человек. Народу было много, свадьба была крутая, – сказала чемпионка Европы по фигурному катанию.

Свадьба Косторной и Куницы: у Алены два платья – торжественное и с декольте, Щербакова среди гостей

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16 комментариев

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Katerina Sunny
Матвей Ветлугин, Илья Яблоков со стороны Георгия.
+14
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Lana Kazakova
65 человек для свадьбы это немного. Небольшая уютная свадьба. Фотографии были очень красивыми.
+12
0
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Allairina
Мне понравилось, как Аня и Даша засняли игривое видео, как минирепортаж со свадьбы Алёны. 😊
+13
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Veronika spuria
Матвей Ветлугин был, наверное, Гошин друг.
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Lina Dzhanibek
Счастья в семейной жизни и достичь пьедестала в фигурке
+6
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Tytti
Счастья Алене и Гоше!
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Елена Спирина
Счастья молодым! Хорошо, когда много друзей. Свадьба, по- видимому, была веселой
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ретроградный меркурий
Ещё Алёна Канышева, тоже весьма известная фигуристка по юниорам
+4
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elzakun
Ответ Maturmalai
Комментарий скрыт
вам нужен поименный перечень дядюшек и тетушек?
+4
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Хана Спектор
Рада за Алену,желаю долгих лет вместе и всего самого хорошего.
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Наталья Карлова
Хочется пожелать успехов ребятам и в личной жизни и в спорте! Гоша особыми успехами не страдал - но для парного катания вполне себе компетентен! Алена яркая звездочка, надеюсь что скатаются и состояться как пара!
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Олимпионик
Сергей Розанов тоже был?
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Мария Коваленко
Счастья молодым, долгой и счастливой семейной жизни
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Александр Шульгин
Ответ Lana Kazakova
65 человек для свадьбы это немного. Небольшая уютная свадьба. Фотографии были очень красивыми.
Нормально они молодые зачем и пафос
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Александр Шульгин
Ответ Олимпионик
Сергей Розанов тоже был?
Не этот теперь явное ее стороной обходит
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