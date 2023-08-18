Косторная о гостях на свадьбе: «Щербакова, Усачева, Павлюченко – это из максимально известных. Было 28 друзей, остальное – родственники»
Алена Косторная рассказала о гостях на ее свадьбе с Георгием Куницей.
– Кто из подружек был на твоей свадьбе?
– Аня Щербакова, Даша Усачева, Даша Павлюченко. Это из таких, максимально известных.
Было очень много Гошиных друзей, тоже спортсменов-фигуристов. У меня тоже были еще ребята.
У нас было порядка 28 человек друзей. Остальное – это родственники. В общей сумме, около 65 человек. Народу было много, свадьба была крутая, – сказала чемпионка Европы по фигурному катанию.
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