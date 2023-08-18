«Букет невесты поймала одна из моих подружек». Косторная показала упражнения и ответила на вопросы болельщиков

Фигуристка Алена Косторная выпустила новое видео на своем ютуб-канале.

Спортсменка показала упражнения и ответила на вопросы болельщиков.

«Будем ли мы (с Георгием Куницей – Sports.ru) участвовать в прокатах и соревнованиях? Насчет соревнований могу сказать – точно, насчет прокатов – не знаю.

Какой прыжок я не люблю? Мой нелюбимый прыжок – это риттбергер. Причем сольный. В каскаде, в принципе, прыжок и прыжок.

Кто поймал букет невесты? Букет невесты поймала одна из моих подружек. Раньше мы вместе катались. Сейчас она уже не катается, но мы до сих пор дружим семьями, и по совместительству ее папа мне очень помогает в некоторых вопросах с судами.

Много вопросов про тренеров, особенно про Бетину (Попову). Мы с знакомы достаточно давно, и я ее знаю как спортсмена, не как тренера. Но она работает с нами как тренер, и, естественно, мы ее слушаем, но я не могу сказать, что у нас есть какие-то повелительные ноты или чтобы нас чихвостили, если вдруг что-то не получается. И Сергей Сергеевич ( ), и Бетина стараются нам помочь, поэтому мы круто и дружно работаем над совместным результатом.

Что я чувствую, когда встречаю своих болельщиков, были ли смешные или неловкие ситуации с ними? В целом я спокойно на это реагирую: если люди подходят, фоткаются, автографы просят, никогда не отказываю. В какие-то очень сильные моменты, когда прям совсем нужно бежать, я все равно что-нибудь пытаюсь придумать, чтобы впечатление осталось хорошее.

Смешные и неловкие ситуации действительно были. Когда я только-только выходила на свои первые юниорские Гран-при, может быть, после первого Гран-при, я приехала в «Мегаспорт» посмотреть взрослые прокаты. Уже тогда меня узнавали, и мне было очень неловко. Я помню, мы с девочками пошли то ли за «Липтоном», то ли еще за чем-то. Мы стоим около автомата, я вся в платках. Ко мне подходят: «Вы случайно не ?» Я стеклянные глаза делаю, и люди такие: «Нет? Ну ладно». Смеялись мы, конечно, долго», – сказала Косторная.

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