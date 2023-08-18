«Букет невесты поймала одна из моих подружек». Косторная показала упражнения и ответила на вопросы болельщиков

Теги сборная России болельщики видео пары Бетина Попова Георгий Куница Алена Косторная Сергей Росляков Фигурное катание

Фигуристка Алена Косторная выпустила новое видео на своем ютуб-канале.

Спортсменка показала упражнения и ответила на вопросы болельщиков.

«Будем ли мы (с Георгием Куницей – Sports.ru) участвовать в прокатах и соревнованиях? Насчет соревнований могу сказать – точно, насчет прокатов – не знаю. 

Какой прыжок я не люблю? Мой нелюбимый прыжок – это риттбергер. Причем сольный. В каскаде, в принципе, прыжок и прыжок.

Кто поймал букет невесты? Букет невесты поймала одна из моих подружек. Раньше мы вместе катались. Сейчас она уже не катается, но мы до сих пор дружим семьями, и по совместительству ее папа мне очень помогает в некоторых вопросах с судами.

Много вопросов про тренеров, особенно про Бетину (Попову). Мы с Бетиной знакомы достаточно давно, и я ее знаю как спортсмена, не как тренера. Но она работает с нами как тренер, и, естественно, мы ее слушаем, но я не могу сказать, что у нас есть какие-то повелительные ноты или чтобы нас чихвостили, если вдруг что-то не получается. И Сергей Сергеевич (Росляков), и Бетина стараются нам помочь, поэтому мы круто и дружно работаем над совместным результатом.

Что я чувствую, когда встречаю своих болельщиков, были ли смешные или неловкие ситуации с ними? В целом я спокойно на это реагирую: если люди подходят, фоткаются, автографы просят, никогда не отказываю. В какие-то очень сильные моменты, когда прям совсем нужно бежать, я все равно что-нибудь пытаюсь придумать, чтобы впечатление осталось хорошее.

Смешные и неловкие ситуации действительно были. Когда я только-только выходила на свои первые юниорские Гран-при, может быть, после первого Гран-при, я приехала в «Мегаспорт» посмотреть взрослые прокаты. Уже тогда меня узнавали, и мне было очень неловко. Я помню, мы с девочками пошли то ли за «Липтоном», то ли еще за чем-то. Мы стоим около автомата, я вся в платках. Ко мне подходят: «Вы случайно не Алена Косторная?» Я стеклянные глаза делаю, и люди такие: «Нет? Ну ладно». Смеялись мы, конечно, долго», – сказала Косторная.

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7 комментариев

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Татьяна Вересова
Хотелось бы увидеть ребят на открытых прокатах в сентябре. Надеюсь, их позовут
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Александр Колосов
Косторная классная, эмоциональная девчонка. Думаю, у нее медиакарьера будет еще успешней, чем спортивная
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Игнат Макаров
Ответ Alexander X
хм... что за суды, интересно...
Контракты европейского образца
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Amneris
Очень живая, энергичная девочка. К сожалению, как и многие на редкость талантливые дети, не смогла найти "своего" тренера в одиночке. Тренера, который бы мотивировал ее и вдохновлял. А жаль, даже с пубертатом и после могла невесомо прыгать 3А, да и задел был хороший на квады, тк высота ее прыжков просто фантастическая. А про артистизм и исполнение программ даже и говорить нечего - невероятно харизматичная и манкая фигуристка.
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Светлана Менова
С кем это Алёна судится? 🤔
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Alexander X
хм... что за суды, интересно...
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Katerina Sunny
Про подружку есть предположение, но не букет главное.
Алёнку в парном сейчас и нет смысла чихвостить, потому что в этом году для неё всё новое и интересное.
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